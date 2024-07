Ormai è certo, Google presenterà la nuova serie Pixel 9 il 13 agosto. La comunità tech è in fermento, pronta ad accogliere quello che si preannuncia essere il più grande aggiornamento di sempre. In questi ultimi giorni, un video lungo 19 minuti del Pixel9 Pro XL è apparso online. Quest’ ultimo sembra aver svelato in anticipo numerosi dettagli interessanti. La clip-video è stata pubblicata per errore dal canale YouTube russo AndroNews, noto per la sua competenza nel settore Android. Essa offre un’analisi approfondita del design del dispositivo.

Pixel 9 Pro XL: design raffinato e specifiche tecniche

Nel video ci sono sufficienti elementi per farsi un’idea precisa dell’ aspetto del tanto atteso smartphone. Il design del Pixel 9 ProXL, già in parte rivelato nelle scorse settimane, viene esaminato nel dettaglio. Il modulo delle fotocamere posteriori ha una forma a “pillola” e non si estende lungo tutto il dispositivo come nel caso dei precedenti Pixel8 e 8Pro. Le tre camere posteriori sono affiancate da un flash LED e da un sensore di temperatura. Il tutto inserito in un elegante pannello opaco con la “G” di Google in colore più chiaro rispetto al resto del telefono.

Il video di AndroNews non si limita però a mostrare il retro del telefono. Esso offre anche una panoramica sulle specifiche tecniche. Il Pixel 9 Pro XL presenta uno schermo piatto da 6,8 pollici. Molto simile al Galaxy S24 Ultra sia nelle dimensioni che nella sensazione al tatto. Però, a differenza del dispositivo di punta di Samsung, il cellulare ha angoli più smussati, progettati per migliorare la sua maneggevolezza.

La disposizione delle fotocamere e del sensore di temperatura sul retro suggerisce un’attenzione particolare alla funzionalità e all’estetica. Ad ogni modo, nonostante non siano state ancora confermate tutte le specifiche tecniche, il Pixel9 sembra promettere un’esperienza utente superiore. Con uno stile curato nei minimi dettagli e caratteristiche innovative che potrebbero posizionarlo tra i migliori smartphone dell’anno.