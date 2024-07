Lo scorso mese Windows ha annunciato l’arrivo di un’importante novità per quanto riguarda esplora file di Windows 11, stiamo parlando della possibilità di gestire il proprio smartphone Android proprio attraverso la nota estensione del sistema operativo di Redmond, un obiettivo che Microsoft ha da sempre molto caro, dal momento che ci tiene a controbattere al ben strutturato ecosistema Apple, offrendo dunque una valida alternativa ai possessori di uno smartphone Android.

È bene dopo una lunga attesa questa nuova funzionalità e finalmente è stata rilasciata ufficialmente all’interno del programma insider per gli utenti iscritti a quest’ultimo, se infatti ne fate parte con l’ultimo aggiornamento di Windows 11 potrete sfruttare tale funzionalità, quest’ultima in termini pratici consentirà di vedere lo smartphone Android come se fosse connesso via cavo, ma senza nessuna connessione realmente presente, dunque potrete sfogliare le cartelle del vostro dispositivo comodamente da esplora risorse come se quest’ultimo fosse una directory in più.

Come fare

Per utilizzare questa funzionalità dunque, oltre che essere iscritti al programma Windows Insider, dovrete scaricare e installare all’interno del vostro dispositivo Android l’applicazione Collegamento a Windows, una volta eseguita ed effettuata la sincronizzazione, non dovrete fare nient’altro se non recarvi presso esplora risorse e vedere magicamente apparsa una cartella che contiene tutti gli elementi presenti all’interno del vostro dispositivo Android, come se quest’ultimo fosse connesso via USB.

Si tratta di una funzionalità decisamente molto attesa dal momento che risulterà senza alcun dubbio comoda a coloro che magari praticano lunghe sessioni davanti al pc e non hanno tempo di fare avanti e dietro dal loro smartphone, ovviamente col passare delle settimane Microsoft provvederà a migliorare il tutto con numerosi aggiornamenti, se però fate parte del programma Insider ora potrete finalmente testare questa nuova funzionalità.

Stando a quanto emerso quest’ultima funziona tramite una doppia sincronizzazione con uno spazio cloud, i dati presenti sul vostro smartphone vengono sincronizzati con un cloud che poi viene sincronizzato in diretta con il vostro pc Windows in modo da consentire la fruizione di tutti i file presenti nella memoria di sistema del vostro smartphone.