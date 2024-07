Samsung Galaxy S23 FE è uno smartphone che ancora oggi riesce a ritagliarsi un grosso spazio nel cuore di milioni di consumatori, proprio per la sua capacità di mettere a disposizione specifiche di alto livello, richiedendo ad ogni modo una spesa da sostenere non troppo elevata.

Tutto ha inizio da dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti parliamo di uno smartphone da 158 x 76,5 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso complessivo di soli 209 grammi. Questo grazie alla presenza di un display da 6,4 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, ben 403 ppi, pur mantenendo una qualità complessiva elevata: è un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz.

Samsung Galaxy S23 FE: che promozione oggi

Occasione imperdibile in questi giorni per acquistare uno degli smartphone più amati degli ultimi mesi, il Samsung Galaxy S23 FE è disponibile ad un prezzo estremamente conveniente, se considerate giustappunto che il suo listino sarebbe di 699 euro. Proprio oggi è possibile spendere per il suo acquisto solamente 412,99 euro, con una riduzione effettiva del 41%, ricordando che è comunque no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi. Collegatevi subito a questo link per effettuare l’ordine.

Il comparto fotografico è composto per la precisione da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da altri due da 12 e 8 megapixel, che offrono comunque un angolo di visuale massima di 123 gradi ed uno zoom ottico 3X. I video vengono girati al massimo in 8K a 24fps, con nella parte anteriore un sensore da 10 megapixel ed apertura F2.4, capace ugualmente di garantire una qualità complessiva più che bilanciata, se confrontata con gli altri dispositivi della stessa fascia di prezzo.