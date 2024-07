Durante i mesi estivi, gli utenti hanno sempre a disposizione svariate promozioni ed offerte tra cui scegliere. Tra i vari operatori telefonici disponibili, anche il colosso Vodafone ha dalla sua parte una vasta proposta che comprende svariate offerte di rete mobile per diverse tipologie di utenti. Anche per questa estate, quindi, l’operatore sta sorprendendo gli utenti con la sua proposta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, anche questa estate tante offerte mobile sorprendenti

Anche per questi mesi estivi, il noto operatore telefonico italiano Vodafone continuerà a proporre svariate offerte di rete mobile estremamente convenienti. Come già accennato in apertura, l’operatore sta proponendo diverse offerte rivolte a differenti categorie di utenti. Per chi possiede già attiva una delle offerte di rete fissa dell’operatore, ad esempio, sarà possibile attivare l’offerta mobile denominata Vodafone Family+ 5G. Quest’ultima, in particolare, è estremamente conveniente dato che a meno di 10 euro al mese offre davvero tutto.

In particolare , con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri e potranno anche navigare in internet senza pensieri grazie ai giga senza limiti. La navigazione supportata sarà inoltre pari alle nuove reti 5G. Per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, invece, gli utenti potranno attivare l’offerta mobile denominata Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima, in particolare, ha un costo di 9,99 euro al mese. Il bundle comprende fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta sarà pari a 9,99 euro al mese.

Sul sito ufficiale dell’operatore, sono comunque riportate tutte le offerte di rete mobile disponibili per tutti i suoi clienti.