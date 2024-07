1Mobile ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile chiamata Speed 5G 120. Quest’ ultima promette di rivoluzionare il mercato con un pacchetto vantaggioso. Al costo di €7,90 al mese, sarà possibile usufruire di 120GB di traffico dati in rete 5G. Oltre a 50 SMS e minuti di chiamate illimitati. In più, per i nuovi clienti il primo mese è completamente gratuito. In particolare per coloro che effettuano la portabilità del numero da qualsiasi operatore.

La promo è valida fino al 31 luglio 2024. Essa prevede un costo di attivazione di €5 per chi effettua la portabilità e di €7 per le nuove SIM. La copertura della rete è garantita grazie all’infrastruttura di Vodafone. La quale consente di sfruttare al massimo le potenzialità della connessione ultraveloce.

1Mobile: condizioni e limitazioni della Speed5G 120

La promo Speed 5G si rinnova automaticamente ogni mese. Ma il traffico dati non utilizzato non è cumulabile. Qualora si superi la soglia di 120GB, la navigazione continua al costo di €0,50 per ogni 100MB aggiuntivi. In più, l’offerta resta attiva anche in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo. Diventa però utilizzabile solo con una ricarica che copra il costo dell’offerta. Dopo due rinnovi consecutivi senza sufficiente credito, viene sospesa.

È possibile disattivare la promozione attraverso l’area riservata sul sito di 1Mobile o tramite l’applicazione mobile. In caso di disattivazione, i benefici residui rimangono utilizzabili fino alla scadenza del periodo promozionale. L’offerta è compatibile con servizi aggiuntivi. Anche se presenta alcune limitazioni. Ovvero non è utilizzabile con dispositivi Blackberry dotati di sistema operativo proprietario. In più potrebbe non funzionare correttamente con alcuni modelli Brondi e Wiko.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito di 1Mobile o contattare il servizio clienti. Questa iniziativa rappresenta una ghiotta opportunità per chi desidera una connessione veloce e conveniente, con l’affidabilità della rete Vodafone. In quanto rappresenta uno degli operatori più competitivi del settore.