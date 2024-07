Truffa con una e-mail: adesso il pericolo è altissimo

La truffa del giorno riguarda un nuovo messaggio da parte di una finta donna che sta cercando di rubare soldi e dati agli utenti. In basso abbiamo incollato il testo per intero per far capire alle persone di cosa si tratta e per evitarlo in ogni modo.

Truffa con un messaggio, non c’è nessuna donna che vi fa il filo: state attenti

Cosa succederebbe se una donna, magari anche molto bella, vi contattasse tramite e-mail per conoscervi meglio? Di certo sarebbe una situazione abbastanza interessante per molti, ma surreale per chi ne capisce. Questo è quanto sta accadendo durante questi giorni, in quanto diverse persone si sarebbero ritrovate a fronteggiare un messaggio del genere.

L’obiettivo è chiaramente quello di far credere alle persone di avere una donna pronta ad incontrarle. La truffa vuole che le persone appunto clicchino sul link presente nel testo per fare una fantomatica iscrizione ad un sito di incontri che in realtà non esiste. E questo è il modus operandi corretto per rubare i dati alle povere vittime, che inconsapevoli del tutto finiscono per cascarci

“Ciao, mi chiamo Megan, mi piacerebbe conoscerti.

Quindi, mi presento, sono una donna molto sincera, spiritosa e romantica che capisce un buon ascoltatore, mi piace ridere.

Non sto cercando il principe azzurro, ma hai questo aspetto. Non so cosa ne pensi, ma mi piacerebbe davvero divertirmi un po’ qui con te!

Vai al mio profilo per espandere la conversazione aperta. Usa questo nickname Ivy_Megan durante la ricerca.

Grazie e a presto…”

Come si può vedere, il messaggio è scritto in maniera davvero approssimativa ed è questo già un primo segnale della truffa. L’altro segnale è molto importante riguarda l’indirizzo e-mail che non contiene un dominio registrato presso alcun sito di incontri. Questi sono indicatori fondamentali per capire che si tratta di una truffa.