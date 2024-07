Un risparmio fuori di testa vi aspetta su Amazon, avete davvero l’occasione di raggiungere i migliori prezzi bassi del momento, nel momento in cui doveste decidere di acquistare una smart TV LG in promozione, tanto da essere scontata di ben 1500 euro.

Il dispositivo, per la precisione, è il modello OLED65B36LA, appartenente a tutti gli effetti alla serie B3 e lanciato nel corso del 2023 sul mercato nazionale. Sotto il cofano si trova il processore Alpha7 Gen6, con la punta di diamante rappresentata dal sistema operativo WebOS 23, forse uno dei migliori in circolazione, in termini di funzionalità che gli utenti possono raggiungere, ma anche di semplicità di utilizzo.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto Amazon gratis ed i prezzi migliori del momento.

Smart TV LG: la promozione su Amazon è da pazzi

Lo sconto che è stato attivato direttamente su questo televisore vi potrebbe davvero lasciare a bocca aperta, infatti essendo un OLED di fascia alta, oltre che essere da ben 65 pollici, la spesa da sostenere era originariamente elevata, tanto da arrivare a costare 2699 euro. Amazon ha deciso di attivare una buona promozione, pari al 58% del valore iniziale, così da poter garantire un investimento al pubblico non troppo elevato, che per la precisione corrisponde a soli 1125,41 euro. La potete acquistare qui.

In confezione potete trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, con anche un comodo telecomando che supporta i comandi vocali, oltre che la solita funzione di puntatore, caratteristica comune tra tutti i dispositivi di casa LG. La tecnologia disponibile in questo prodotto è davvero tantissima: AI Super Upscaling, Dolby Vision, Dolby Atmos e VRR (utilissima per quanto riguarda le console di nuova generazione), solamente per citarne alcune.

Il prezzo di vendita vi apparirà elevato, ne siamo consapevoli, ma sicuramente non vi pentirete della scelta fatta.