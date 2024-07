Uno sconto veramente da pazzi vi attende oggi su Amazon, nel caso in cui vogliate acquistare un Apple Watch SE, avete l’occasione per riuscire a mettere le mani su un prodotto di alto livello, spendendo veramente molto meno del solito.

In questi giorni è disponibile all’acquisto il prodotto in questione in una variante decisamente interessante, infatti vi ritrovate a poter mettere le mani sul modello con diagonale da 40 millimetri, soluzione molto più alla portata di ogni singolo consumatore, adatto sia per un pubblico dal polso grande che piccolo, risultando molto più versatile del modello più grande.

Apple Watch SE: che sconto oggi su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare Apple Watch SE, proprio in questi giorni vi ritrovate ad avere tra le mani la migliore occasione mai vista. Il prodotto sarebbe in commercio ad un listino di 289 euro, ma con la promozione disponibile su Amazon sarà possibile ridurre la spesa di 60 euro, così da arrivare a poter spendere solamente 229 euro (sconto del 21% circa). Correte subito ad acquistarlo qui.

Il prodotto viene commercializzato nella sua colorazione Mezzanotte, con cassa in alluminio e cinturino sport in silicone, il tutto caratterizzato dalla solita ottima chiusura che contraddistingue i dispositivi dell’azienda di Cupertino. Il design è iconico ed alla moda, con sulla destra sia la ghiera per la navigazione all’interno dei menù (con funzione di tocco), che il pulsante fisico da utilizzare per accedere ad una serie di funzioni.

Proprio quest’ultime non cambiano particolarmente rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, con l’aggiunta del rilevamento degli incidenti, utilissimo se siete soliti utilizzare lo smartwatch per le attività sportive, ancora meglio se in solitaria (cosa che accade molto spesso).