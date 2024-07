sta effettuando dei test riguardo una nuova. Si tratta della possibilità di creare un account con solo unsenza dover condividere il proprio. L’aggiornamento è al momento in fase di sviluppo per ladell’app. L’opzione promette di migliorare la privacy e la personalizzazione dei profili. L’obiettivo primo della nuova opzione su WhatsApp è quello di offrire undei dati personali. Permette agli utenti di comunicare in modo più anonimo e sicuro.

La novità principale sarà la possibilità di scegliere un username unico. Quest’ultimo fungerà da identificativo alternativo al numero di telefono. Ciò significa che sarà possibile contattare altri utenti su WhatsApp utilizzando il loro username. Eliminando così la necessità di condividere informazioni sensibili come il proprio numero di telefono.

È possibile usare WhatsApp senza numero

La nuova funzionalità non sostituirà in toto il sistema attuale. Gli utenti che hanno già il numero di telefono di un altro potranno continuare a comunicare come hanno sempre fatto. Lo username, quindi, sarà un’opzione aggiuntiva per facilitare la comunicazione. Dunque, è particolarmente utile in contesti in cui si desidera proteggere la propria privacy.

Al momento, non ci sono informazioni precise sul momento di lancio della funzione. WABetaInfo chiarisce che, essendo ancora in fase di sviluppo, non è possibile fornire dettagli esatti. Dunque, bisognerà attendere per conoscere il momento esatto del lancio o sulla disponibilità nelle prossime versioni dell’app.

Allo stesso tempo, WhatsApp sta anche lavorando su altre interessanti novità. Tra queste ci sono le emoji animate e una funzione di condivisione file chiamata “People nearby“. Tali aggiornamenti riflettono l’impegno continuo di Meta nel migliorare l’esperienza degli utenti su WhatsApp. Mantenendo l’attenzione costante su sicurezza e privacy. L’introduzione dell’username potrebbe essere un passo significativo verso una maggiore flessibilità. Inoltre, fornisce un maggiore controllo per gli utenti nell’utilizzo della piattaforma.