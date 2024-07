WhatsApp continua a migliorarsi con nuovi aggiornamenti ed innovazioni. I suoi sviluppatori lavorano continuamente per rendere l’esperienza degli utenti ricca ed anche personalizzabile. Ogni nuovo aggiornamento porta con sé la risoluzione dei bug segnalati in precedenza insieme all’introduzione di nuove funzioni.

A tal proposito, è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione per dispositivi Android (2.24.15.15). Tale aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di evoluzione di WhatsApp.

Su WhatsApp arriva una funzione molto interessante

Una novità molto interessante presentata da quest’ultimo aggiornamento riguarda l’introduzione delle emoji animate. Già lo scorso anno era emerso che suddetta funzionalità era in fase di sviluppo. Ora sembra che i test pubblici siano ufficialmente iniziati. Infatti, nella versione beta 2.24.15.15, le emoji animate sono disponibili per un ristretto gruppo di utenti.

Quest’ultime sono state progettate per arricchire ulteriormente l’esperienza di comunicazione degli utenti su WhatsApp. La libreria Lottie mette a disposizione dei fruitori le emoji che nella loro nuova forma sono capaci di mantenere un’alta qualità grafica pur essendo leggere e scalabili. Il tutto senza compromettere le prestazioni dell’applicazione. È importante notare che non tutte le emoji supportano le animazioni. Dunque, quando si invia un’emoji, quest’ultima sarà visualizzata in versione animata solo se tale funzionalità è supportata.

Al momento, non ci sono informazioni precise su quando la nuova funzione sarà resa disponibile per tutti gli utenti nella versione stabile dell’app. È importante considerare che il rilascio nella beta è un evidente segnale che il team di WhatsApp sta lavorando intensamente per rendere la funzionalità accessibile a un pubblico più ampio.

Gli utenti interessati alle ultime versioni dell’app, sia per dispositivi Android che iOS, possono installare la Beta dell’applicazione. L’accesso a quest’ultima permette ai fruitori di accedere in anteprima alle funzioni e alle novità in arrivo. Ciò offre agli utenti di WhatsApp la possibilità di segnalare eventuali bug, problemi o suggerimenti.