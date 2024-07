Recentemente si sta assistendo a una novità davvero sconvolgente per quanto riguarda il mondo della tecnologia e soprattutto il colosso di Cupertino.

Infatti, Apple, conosciuto principalmente proprio per la gestione chiusa del proprio universo, a causa di diversi fattori, ha preso la decisione di ampliare il suo ecosistema e renderlo accessibile a diversi emulatori.

Questa decisione è stata presa principalmente a causa della pressione normativa nata in Europa con il Digital Markets Act che impone ai colossi delle big tech di permettere ai propri tempi utenti di installare applicazioni anche da fonti esterne. Ecco perché Apple ha deciso, quindi, di aprire le proprie porte agli emulatori, che permettono di scaricare un software su un dispositivo diverso rispetto a quello di partenza.

iPad e Windows XP: un connubio che non ti aspetti

Proprio grazie a questo atto, è nato un connubio davvero incredibile tra un iPad e Windows XP. Proprio grazie all’emulatore, West Davis di The Verge, è riuscito a creare una macchina virtuale con Windows XP su un iPad Pro con M1.

Si tratta di un connubio davvero assurdo, che fino a poco tempo fa sarebbe stato davvero impossibile da immaginare, figurarsi da eseguire.

Eppure secondo l’esperienza di Davis, questo connubio è veramente una bomba. L’operazione ha occupato circa due ore e mezza di tempo.

Secondo il suo feedback, seppur l’utilizzo di Windows XP su iPad non sia del tutto scorrevole, resta comunque un’ottima esperienza. Infatti, secondo Davis: “iPadOS 18 è ancora molto indietro rispetto a Windows XP quando si tratta di personalizzare le cose“.

Da questa esperienza si evince in modo forte e chiaro che il Digital Markets Act ha portato a una vera e propria rivoluzione, che potrebbe davvero essere utile a molti utenti per generare dei dispositivi in grado di effettuare cose davvero molto interessanti. Aspettiamo per vedere cosa saremo in grado di ottenere in futuro.