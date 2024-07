Uno sconto davvero pazzo vi attende su Amazon nel momento in cui doveste decidere di acquistare un robot aspirapolvere marchiato Roborock, infatti in questi giorni è disponibile un coupon che riduce la spesa finale da sostenere di circa 200 euro, garantendo a tutti gli effetti un risparmio più unico che raro.

Il prodotto viene commercializzato nella sua variante che prevede anche la base di svuotamento automatica, utilissima per non essere costretti a svuotare manualmente il contenitore della polvere, oltre che integrare anche la funzione di lavaggio. All’interno della suddetta si possono trovare due contenitori: acqua pulita e sporca, che verranno utilizzati per il lavaggio delle superfici, oltre che per quello dei panni stessi.

Robot aspirapolvere Roborock: la promo assurda

Il robot aspirapolvere di casa Roborock, che ricordiamo essere il Qrevo Pro, viene commercializzato in genere ad un prezzo di 999 euro, ma a favorire l’acquisto da parte del pubblico ci pensa direttamente Amazon, con la decisione di mettere a disposizione di tutti un coupon del valore di 200 euro (che deve essere applicato manualmente dal consumatore finale nella pagina del prodotto stesso), che porterà quindi la spesa a soli 799 euro. Acquistatelo al seguente link.

Come vi abbiamo anticipato, il robot aspirapolvere in questione prevede un doppio panno rotante nella parte posteriore, il che va a rendere l’esperienza di pulizia ancora più rotonda e completa, oltre ad una potenza complessiva di 7000Pa, capace di garantire una profonda pulizia di tutti gli ambienti, anche ad esempio con animali presenti al seguito, o in case di persone con i capelli particolarmente lunghi. Non manca ovviamente la gestione direttamente da mobile, con l’applicazione dedicata che risulta essere perfettamente compatibile con Android e iOS, e tantissima qualità che lo innalza notevolmente verso la fascia alta del settore.