Nothing, l’azienda tecnologica fondata da Carl Pei, annuncia il lancio di Phone (2a+), previsto per il 31 luglio. Allo stesso tempo l’azienda prosegue con l’aggiornamento per i dispositivi già sul mercato. In tal modo dimostra un impegno costante nel miglioramento dell’esperienza utente. A tal proposito, Nothing Phone (1) riceve un nuovo aggiornamento per allinearsi con le funzionalità dei successivi modelli. Sebbene NothingOS 3.0 non sia ancora pronto per il rilascio, l’aggiornamento odierno introduce Nothing OS 2.6, accompagnato dalle patch di sicurezza Android di luglio.

L’aggiornamento firmware presenta diverse novità, tra cui nuovi sfondi e significativi miglioramenti alla Game Mode. Dettagli che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida e priva di interruzioni. Inoltre, l’aggiornamento risolve una serie di bug. Tra cui un problema che permetteva solo le chiamate in entrata con alcuni operatori, limitando le chiamate in uscita.

Nuovi aggiornamenti per i dispositivi Nothing

Tra le nuove funzionalità, sono stati aggiunti quattro nuovi sfondi. Insieme alla possibilità di eliminare la cronologia degli sfondi in Wallpaper Studio. La patch di sicurezza di luglio è stata integrata per garantire maggiore protezione ai dispositivi. La Game Mode ha ricevuto miglioramenti significativi. Ora è possibile accedere rapidamente alla dashboard di gioco toccando la barra laterale sinistra durante il gioco, le chiamate in arrivo possono essere visualizzate in modalità pop-up. Il tutto senza interrompere l’esperienza di gioco. Inoltre, c’è il supporto per rifiutare le chiamate da app di terze parti durante il gioco. È stato anche introdotto il supporto per richiamare con un tocco dopo aver rifiutato una chiamata normale. Insieme, all’ottimizzazione della visualizzazione delle notifiche per mostrare più informazioni durante i giochi in modalità orizzontale. È anche possibile bloccare le notifiche durante il gioco, riducendo così le distrazioni.

Per le correzioni di bug, è stato ottimizzato il meccanismo di ripristino rapido per le connessioni di rete dati bloccate. È stato risolto un problema che consentiva solo le chiamate in entrata con alcuni operatori. Ed un altro che causava la sovrapposizione della schermata di blocco in determinati scenari, e un altro ancora che impediva il corretto utilizzo della funzionalità App clonate in alcune applicazioni. Sono state inoltre apportate altre correzioni generali di bug per migliorare ulteriormente l’affidabilità del dispositivo.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul proprio dispositivo, è sufficiente accedere alle “Impostazioni“. Poi bisogna selezionare “Sistema“, e infine a “Aggiornamenti di sistema“. Con tale aggiornamento, Nothing Phone (1) non solo migliora la sicurezza e la stabilità del sistema, ma arricchisce anche l’esperienza utente con nuove funzionalità e ottimizzazioni. Il dispositivo è attualmente disponibile online su eBay a un prezzo di 386 euro, offrendo una combinazione di innovazione e convenienza.