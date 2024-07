A quanto pare in casa o mobile non si va mai in vacanza, il noto operatore infatti è sempre attivo e vigile per quanto riguarda il proprio mercato ed è infatti sempre pronto a rilasciare nuove promozioni per cercare di mantenere alto l’interesse degli utenti verso il suo catalogo farcito di tantissime possibilità.

Il noto operatore ovviamente cerca costantemente di attrarre nuovi clienti in modo da mantenere la propria economia sempre ai massimi livelli e i guadagni sempre soddisfacenti, ecco dunque perché ogni mese vengono rilasciate nuove promozioni pensate per conquistare l’utenza e accontentare le esigenze di tutti quanti, sia con promo molto economiche sia con alcune un po’ più esigenti dal punto di vista del costo mensile.

Proprio per la fine di luglio, il noto operatore ha rilasciato due promozioni pensate per accontentare proprio i due estremi dell’utenza, una un po’ più umile ciononostante ricca di opzioni ed una più onerosa ma con davvero tutto ciò che si può desiderare.

Due nuove super promo

L’operatore italiano ha dunque messo a disposizione due promo davvero competitive, la prima porta il nome di ho 100 GB e come intuibile dal nome offre a chi la sottoscrive 100 GB in navigazione 4G, minuti illimitati ed SMS illimitati alla modica cifra di 5,90 € al mese, con la possibilità di attivare il 5G separatamente pagando un piccolo supplemento di un euro.

La seconda promozione invece ha il nome di Ho 200 GB e offre le medesime caratteristiche della precedente, dunque minuti ad SMS illimitati, solo che i gigabyte salgono a 200 e includono la connettività 5G ad un prezzo mensile di 9,99 € al mese.

Se siete interessati a una di queste due offerte, non perdete tempo e sottoscrivetele dal momento che alla fine di luglio in tutta probabilità, queste due promozioni lasceranno spazio al nuovo catalogo, che certamente arriverà per il mese di agosto.