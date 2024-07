Motorola Moto G14 a 100 euro: l’OFFERTA da non perdere su Amazon

Gli sconticontinuano ad entusiasmare gli utenti di tutto il mondo, infatti in questi giorni è prevista una importante riduzione sull’acquisto di un, smartphone della fascia bassa, che risulta essere ancora più economico di quanto visto in precedenza.

Il prodotto presenta un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, capace comunque di presentare una risoluzione massima in FullHD+, comunque di buona qualità generale, a cui si aggiunge la presenza di un processore Unisoc T616, forse qualitativamente non al livello di altri modelli, ma ugualmente in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori.

Motorola Moto G14: la promozione che stavate aspettando

Uno dei migliori prezzi di vendita di sempre sull’acquisto di Motorola Moto G14, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio cavallo di battaglia, essendo disponibile all’acquisto da parte del pubblico a soli 114,90 euro. La versione in commercio, è bene ricordarlo, prevede garanzia legale della durata di 24 mesi ed è anche completamente no brand, in questo modo sarete coperti dai vari difetti di fabbrica, ed avrete anche aggiornamenti costanti rilasciati direttamente dal produttore. Acquistatelo subito qui.

Il sistema operativo è Android, aggiornato in fase iniziale alla versione 13, ma con la possibilità di installare anche le versioni successive, con inclusa in confezione anche la cover che facilita la protezione sin da subito. E’ uno smartphone dual SIM, il carrellino delle SIM permette prima di tutto l’espansione di memoria, a cui si aggiunge anche la possibilità di inserire una seconda SIM. Nella parte posteriore trovano posto due sensori fotografici, che garantiscono una risoluzione di 50 megapixel, almeno per il principale, poi abbiamo un secondario ugualmente di buona qualità. Se interessati all’acquisto, segnaliamo la presenza di due colorazioni differenti tra cui poter scegliere.