Play Store di Google: rinnovamento e app e giochi a pagamento gratis

Capita molto spesso che il Play Store di Google accolga delle grandi offerte per gli utenti Android. Prima di parlarne, bisogna segnalare anche un nuovo aggiornamento che sembra ormai essere pronto all’arrivo: sta per arrivare nel market la sezione Raccolte. Questa introdurrà alcune categorie totalmente ridisegnate oltre ad un’interfaccia nuova. Almeno per il momento non si hanno evidenze sulla data di lancio ufficiale, ma alcuni sviluppatori possono già attestare la novità.

Tornando alle offerte all’interno del Play Store, oggi ce ne sono davvero tante che possono portare dei contenuti a pagamento gratis sugli smartphone Android degli utenti. In basso dunque si può scorgere l’intera lista con i link utili per il download.

Play Store di Google: solo per oggi i titoli a pagamento in lista sono gratuiti per gli utenti Android

Tutti i titoli che potete notare nell’elenco qui in basso sono gratuiti ma torneranno ben presto a pagamento, pertanto il consiglio è quello di fare presto. L’altro consiglio è quello di non lasciarne neanche uno, scaricando praticamente tutto ciò che c’è. Tutto questo semplicemente perché, anche se l’applicazione o il gioco che si sta scaricando controvoglia non dovesse servire, potrebbe invece essere utile in futuro. Con questo non si vuole dire che bisogna tenere quel titolo sullo smartphone fino a quando non sarà utile, infatti potrà essere cancellato. L’account Google ricorderà che tempo addietro l’utente lo aveva scaricato gratis e in futuro, anche se dovesse essere tornato a pagamento, consentirà di nuovo di scaricarlo gratuitamente.

Ecco quindi l’elenco completo dal quale gli utenti possono scegliere e scaricare ciò che desiderano. Tutto quello che bisogna fare è cliccare sul nome dell’applicazione o del gioco per riuscire a portarlo a casa gratis.