Iliad: disponibili a partire da 7,99 EURO le Giga e la Flash da 250 GB in 5G

Tra i gestori più importanti del momento non poteva che figurare anche Iliad, che d’altronde non ha più bisogno di presentazioni. Lo scorso mese questo provider ha compiuto ufficialmente sei anni da quando è in Italia, proponendo anche delle offerte celebrative. Una di queste è rimasta disponibile sul sito ufficiale per la gioia degli utenti che possono infatti ancora sottoscriverla.

L’obiettivo di Iliad è sempre quello di dominare, proprio come ha fatto fin da quando è arrivato tra i provider più forti. Non sarà difficile farlo in quanto le sue migliori offerte riescono a garantire il meglio tra convenienza, qualità e quantità dei contenuti. C’è poi un aspetto che Iliad, rispetto a tutti gli altri gestori ordinari non virtuali, riesce a garantire: la durata perpetua dei prezzi mensili. Tutte e tre le offerte disponibili sul mercato infatti riescono ad essere per sempre uguali, senza mai cambiare di una virgola.

Iliad mette in gioco le sue migliori offerte, ecco cosa si può avere a partire da 7,99 €

La prima offerta che salta all’occhio non appena aperto il sito di Iliad è sicuramente la Giga 120, soluzione molto vantaggiosa perché costa 7,99 € mensili. Al suo interno gli utenti trovano come in tutte le altre offerte minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Ci sono poi anche 120 giga in 4G tutti i mesi.

Le altre due offerte sono corredate dal 5G e sono rispettivamente la Giga 180 e la Flash 250. La prima garantisce oltre a minuti e messaggi 180 giga al mese, mentre la seconda arriva a 250 giga. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 € al mese e 11,99 € al mese. La Flash scadrà il 31 luglio.

Chi sceglie le soluzioni che partono da 9,99 € al mese per sempre può infatti avere uno sconto sulla fibra ottica pari a 5 € al mese. L’abbonamento domestico in quel caso costerà infatti solo 19,99 € al mese e non 24,99 come da listino.