Sono emerse diverse informazioni, sia ufficiali che non, riguardanti le caratteristiche tecniche nascoste sotto la scocca degli ultimi prodotti di punta di Samsung. Tra quest’ultimi ci sono i due nuovi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Flip 6 e il ZFold6, oltre al nuovissimo smartwatch Watch Ultra. Nello specifico, il Galaxy Z Flip 6 ha attirato particolarmente l’attenzione, poiché per la prima volta Samsung ha implementato una camera di vapore in un dispositivo con form factor a conchiglia.

Tale componente, estremamente sottile, copre sia la batteria che la scheda madre del dispositivo. Il noto YouTuber PBKReviews ha realizzato un video teardown dettagliato che mostra la camera di vapore insieme ad altri elementi interni del dispositivo. Ciò adottando un approccio tecnico e analitico piuttosto che puramente di intrattenimento. Il punteggio di riparabilità assegnato al dispositivo è piuttosto alto, 8 su 10. Con gli strumenti adeguati, accedere alle componenti interne è relativamente semplice grazie alla ridotta quantità di adesivo e all’ordinata disposizione dei vari componenti.

Cosa si nasconde sotto la scocca dei dispositivi Galaxy?

Samsung ha inoltre rilasciato immagini che mostrano la vista “esplosa” di tutti e tre i dispositivi menzionati. Uno degli elementi più rilevanti per gli esperti del settore è la nuova cerniera del Galaxy Fold 6. Un componente chiave che ha permesso di ridurre ulteriormente lo spessore complessivo del dispositivo di ben 1,3 mm rispetto alla generazione precedente. Samsung ha utilizzato materiali rinforzati per garantire che la robustezza della cerniera rimanga invariata nonostante la riduzione delle dimensioni.

Il Galaxy Z Flip 6, in particolare, utilizza una lega chiamata Enhanced Armor Aluminum. Quest’ultima viene utilizzata sia per la cover della cerniera che per il case dello smartphone stesso. Dettagli che lo rendono più resistente a graffi e urti rispetto al comune alluminio. Tale scelta di materiali assicura una maggiore durabilità del dispositivo. Mantenendo al contempo un design elegante e leggero.

Per il Galaxy Watch Ultra, una delle innovazioni principali è la nuova generazione del sensore BioActive. Quest’ultimo ora utilizza 13 LED, ben 9 in più rispetto alla versione precedente. Suddetto miglioramento permette di ottenere misurazioni più accurate e dettagliate dei parametri biometrici. Dettagli che rendono il dispositivo particolarmente adatto per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.