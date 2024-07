Google Maps ha introdotto un importante aggiornamento per la sua app su WearOS, versione 11.137.0703.W. essa punta a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso direttamente dal polso. Il cambiamento più evidente riguarda il redesign della scheda dedicata. La quale, ora, offre un’interfaccia più intuitiva e funzionale.

In precedenza, la scheda era composta da due grandi pulsanti a pillola per l’indirizzo di casa e lavoro. A cui si accompagnava un terzo tasto più piccolo per la ricerca. Ora, con il nuovo aggiornamento, essa presenta tre pulsanti circolari disposti orizzontalmente. Questi mantengono le scorciatoie per le destinazioni di casa e lavoro. Ma aggiungono un nuovo tasto per attivare la ricerca tramite dettatura vocale. In più, nella parte inferiore dell’ interfaccia è stato aggiunto un pulsantino a pillola per aprire direttamente la mappa. Questo redesign non solo offre un aspetto più moderno ma migliora anche l’accessibilità delle funzioni principali di Google Maps.

Google Maps: nuove complicazioni per una navigazione rapida

L’aggiornamento di Google Maps per WearOS non si ferma al redesign della scheda. Per facilitare ulteriormente l’accesso alle funzionalità dell’app, sono state introdotte due nuove complicazioni per i quadranti degli smartwatch. Queste nuove aggiunte si uniscono alla lista delle complicazioni già esistenti. Così da offrire agli utenti ulteriori possibilità di personalizzazione e accesso rapido.

La prima complicazione, “Cerca su Maps“, permette di aprire Google Maps direttamente in modalità di input vocale. Facilitando la ricerca di destinazioni senza dover utilizzare la tastiera. La seconda, “Mostra mappa“, consente di aprire la visualizzazione della mappa con un semplice tocco. Replicando la funzione del pulsante aggiunto nella nuova scheda. Tali complicazioni sono pensate per rendere l’uso dell’app ancora più immediato e conveniente. Permettendo ai clienti di accedere rapidamente alle funzioni principali dell’applicazione direttamente dal polso.

Insomma, l’aggiornamento di GoogleMaps per WearOS rappresenta un passo avanti rilevante nella direzione di una maggiore usabilità e accessibilità. Gli utenti possono ora usufruire di un’esperienza di navigazione più fluida e integrata con i loro dispositivi indossabili. Grazie ai cambiamenti di stile e l’introduzione delle nuove complicazioni.