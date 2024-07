Futuro dell'auto Ferrari: non solo elettrico, ma anche e-fuel e idrogeno

Sempre più spesso si tende a pensare, erroneamente, che il futuro delle auto sia soltanto elettrico. Questa visione limitata mette da parte altre soluzioni come gli e-fuel e l’idrogeno, che avranno un ruolo chiave nei decenni a venire, specialmente nel mondo del motorsport. Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha invece ribadito il suo appoggio a questa prospettiva, ritenendo che anche una Formula 1 carbon-neutral è ormai praticamente inevitabile.

Secondo Vigna, la Formula 1 non sarà sostituita dalla Formula E, ma la vita dei motori termici sarà prolungata grazie ai carburanti sintetici e all’idrogeno. Le future auto da competizione di Ferrari potrebbero funzionare a e-fuel o a idrogeno, utilizzando il motorsport una sorta di luogo di prova dove poter testare e sviluppare queste tecnologie. I carburanti a impatto ambientale zero diventeranno sempre più una realtà e Ferrari sta in realtà già collaborando con diversi partner per rendere la Formula 1 carbon-neutral.

Corse auto con motori e-fuel o a idrogeno?

Le tecnologie sviluppate sulla pista spesso passano alla strada, suggerendo che anche le auto Ferrari classiche potrebbero, in futuro, essere dotate di motori termici funzionanti a e-fuel. Questa rivoluzione “green”, ma non elettrica, potrebbe coinvolgere persino il tanto atteso e discusso modello che andrà a raccogliere l’eredità storica della LaFerrari. Non si sa ancora quale motore monterà, è troppo presto, ma le parole di Vigna indicano che potrebbe funzionare a e-fuel, mantenendo così viva la tradizione dei motori termici.

L’idrogeno, sebbene non immediatamente sviluppabile su larga scala, è visto come una promettente alternativa post-2030. Inizialmente, lo sviluppo avverrà in pista per adattare le tecnologie, ma l’idrogeno potrebbe diventare una soluzione praticabile in futuro. Questa strategia differente da molte altre società permetterebbe di continuare a sfruttare i motori termici in modo sostenibile, integrando gradualmente soluzioni ecologiche. Il futuro delle auto in generale dunque, almeno per il parere Ferrari, non sarà dominato esclusivamente dai veicoli elettrici. Le soluzioni alternative come gli e-fuel e l’idrogeno giocheranno un ruolo chiave nel rendere la mobilità sostenibile e nel mantenere la passione e la performance che caratterizzano marchi iconici proprio come Ferrari.