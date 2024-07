Con il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Watch7 e Ultra, debutta anche Google Wear OS 5.0. Le due aziende non hanno fornito dettagli approfonditi sulle nuove funzionalità del sistema operativo. Ciò potrebbe far pensare che le novità non siano particolarmente significative. C’è però una notizia non del tutto positiva per quanto riguarda la retrocompatibilità, in particolare per le watchface.

Un cambiamento significativo introdotto è il nuovo Watch Face Format (WFF), presentato durante il Google I/O 2023. Da ora in poi, sarà obbligatorio l’uso di suddetto nuovo formato. Ciò significa che le watchface sviluppate con il formato precedente non saranno più compatibili con i dispositivi nativi Wear OS 5.0.

Ecco cosa cambia con l’arrivo di Google Wear OS 5.0

Tale cambiamento, secondo la terminologia utilizzata dall’azienda di Mountain View, si applica esclusivamente agli smartwatch con WearOS 5.0 di fabbrica. I dispositivi più vecchi continueranno a supportare le watchface precedenti.

L’aggiornamento potrebbe risultare deludente per chi ha un quadrante preferito che non sarà più compatibile con i nuovi orologi intelligenti di Samsung e probabilmente anche con quelli futuri di altri produttori. Eppure, è importante sottolineare che il nuovo formato WFF rappresenta un notevole passo avanti. La WFF è un formato dichiarativo, privo di codice eseguibile, simile al modo in cui si formatta una pagina Web. Tale approccio comporta diversi vantaggi, tra cui la riduzione della necessità per gli sviluppatori di preoccuparsi delle prestazioni e dell’ottimizzazione del codice.

Un ulteriore vantaggio del WFF è che le watchface vengono renderizzate da un coprocessore dedicato all’interno del System–in–Package (SiP). Ciò dovrebbe garantire una maggiore uniformità e efficienza energetica. In questo modo viene migliorata l’autonomia complessiva del dispositivo. In questo contesto, è comprensibile che Google stia cercando di accelerare l’adozione della nuova tecnologia. Il WFF 1.0 è stato introdotto nel 2023, seguito dalla versione 2.0 nel 2024, e dal 2025 il Play Store non accetterà più watchface sviluppate con il vecchio formato.