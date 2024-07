Ecobonus Retrofit: nuovi fondi per impianti GPL e Metano

Spesso si parla tantissimo di elettrico, mettendo da parte altre alimentazioni alternative come il metano e il GPL che hanno sempre fatto parte delle nostre strade. Da questo mese, è possibile però prenotare i fondi 2024 per gli impianti retrofit, un’opportunità importante per chi desidera comunque ridurre l’impatto ambientale della propria auto senza dover passare necessariamente ad un veicolo elettrificato.

Ma cosa significa esattamente retrofit? In sostanza, si tratta della possibilità di adattare un’automobile già esistente con un impianto a GPL o a metano. Questa trasformazione, pur avendo un costo, permette di ottenere una riduzione importante delle emissioni inquinanti nell’aria, oltre che, a nostro vantaggio, dei costi di gestione del veicolo. Fortunatamente, il Governo ha introdotto un sistema di incentivi proprio per facilitare questa transizione ed aiutare le nostre tasche a sostenere la spesa: l’Ecobonus Retrofit.

Requisiti e dettagli sull’Ecobonus per gli impianti a GPL o metano

Proprio dal primo luglio lo Stato ha aperto le prenotazioni per i contributi per l’acquisto e l’installazione di impianti GPL e metano per le auto della categoria M1. C’è però un requisito da soddisfare: la loro classe ambientale non deve essere inferiore a Euro 4. Al momento, c’è ancora a disposizione una parte abbastanza importante per entrambe le tipologia, GPL e Metano, quindi chiunque fosse interessato può ancora usufruirne. L’incentivo prevede che venga dato all’automobilista un rimborso di 400 euro per gli impianti GPL e 800 euro per quelli a metano.

Il nuovo Ecobonus Retrofit è valido per ordini ed installazioni di impianti effettuati da maggio del 2024, quindi significa che chiunque abbia effettuato l’operazione a partire da quella data può beneficiare del contributo. Questa iniziativa è uno step molto importante verso una mobilità più sostenibile e regala agli automobilisti un’alternativa concreta ed ecologica ai carburanti tradizionali che come ormai sappiamo a memoria sono nettamente più inquinanti. Il retrofit inoltre permette di allungare la vita dei veicoli esistenti, vantaggio da non sottovalutare. L’Ecobonus Retrofit è un’opportunità da non perdere per chi vuole contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e risparmiare. Con i fondi ancora disponibili, consigliamo di sbrigarsi. Questo è il momento ideale per prenotare il proprio impianto GPL o metano e beneficiare degli incentivi statali.