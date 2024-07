Un nuovo sconto è stato applicato direttamente sull’Apple iPad, un prodotto immancabile direttamente nelle vostre dotazioni elettroniche, sia in termini di qualità costruttiva, che per quanto riguarda le funzionalità che riesce a mettere a disposizione al consumatore finale.

Il modello che oggi potete acquistare a prezzo scontato prevede una diagonale dello schermo di 10,9 pollici, il solito ottimo Liquid Retina display, ma soprattutto prevede la configurazione con connettività solo WiFi (quindi non permette l’inserimento di qualsivoglia SIM esterna), nonché una memoria interna di 256GB. Da notare, e ricordare, che la ROM non può mai essere aumentata, resterà fissa sempre e comunque.

Apple iPad: che sconto su Amazon

Sconto pazzesco sull’acquisto di un Apple iPad veramente di buona qualità, capace di garantire prestazioni più che allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, considerando comunque che parliamo del modello con un buon quantitativo di memoria interna. Da sottolineare, difatti, che la versione più economica e basilare prevederebbe 64GB di ROM, in questo caso sono addirittura 256GB. In origine il prezzo di listino sarebbe di 609 euro, ma solo per pochi giorni la spesa è stata ridotta del 10%, fino ad arrivare ad un valore finale di 549 euro. Lo potete ordinare qui.

Nell’avvicinarvi a questo prodotto, dovete sapere che è perfettamente compatibile con l’Apple Pencil, chiaramente non è inclusa in confezione, ma può essere aggiunta a parte, integrando anche processore chip A14 Bionic ad alte prestazioni, ed essendo acquistabile in svariate colorazioni (decisamente belle da vedere, e che portano quella ventata di novità in un prodotto altrimenti molto basic).

Nel prezzo indicato troverete sia il cavo che l’alimentatore da parete, oltre alla solita, obbligatoria per legge, garanzia della durata complessiva di 24 mesi.