I monitor miniLED sono indiscutibilmente i più amati e richiesti dal pubblico, prodotti che innalzano notevolmente il livello qualitativo, mettendo così a disposizione del consumatore finale un dettaglio ed una nitidezza assolutamente invidiabili. In questi giorni è possibile acquistare su Amazon un monitor da gaming MiniLED di TCL ad un prezzo estremamente conveniente.

Il prodotto attualmente in offerta è il TCL 27R83U, come potete intendere direttamente dalla sigla appena scritta, si tratta di un device con una diagonale di 27 pollici, che può raggiungere una risoluzione massima in 4K (ultraHD), ma soprattutto un refresh rate di ben 160Hz, per una fluidità decisamente superiore al normale.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis e le offerte esclusive, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Monitor miniLED in promozione su Amazon

Un monitor miniLED è particolarmente costoso, proprio perché con le sue 1100 zone riesce ad innalzare notevolmente il livello qualitativo della riproduzione video (ma anche audio). Per questo motivo non vi dovete stupire nel conoscere il suo prezzo di listino di 1099 euro, che in questi giorni è stato ridotto del 30%, sino ad arrivare ad una spesa finale di 799 euro, più precisamente sono 300 euro in meno del listino originario. Acquistatelo subito al seguente link.

Tra le caratteristiche di maggior rilievo di questo monitor, possiamo annoverare anche il supporto all’AMD FreeSync Premium, così da essere sicuri di avere sempre accesso agli FPS e refresh rate maggiormente bilanciati con il proprio dispositivo, oltre ad una latenza ridottissima, solo 1ms, per finire con la certificazione Pantone, DisplayHDR 1400 ed anche una bellissima funzione Ambient Light.

Le dimensioni di questo prodotto non sono particolarmente elevate, proprio perché dovete sapere che raggiunge 29,2 x 61,3 x 52,4 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 10,2 kg, non è chiaramente un monitor che è stato pensato per essere spostato o trasportato, questo era ormai chiaro a tutti.