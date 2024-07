Come anticipato, nei giorni precedenti, la nota azienda HMD ha presentato ufficialmente i suoi nuovi dispositivi economici dal titolo Crest e Crest Max, i quali non si differenziano per le dimensioni del display, come i nomi lasciavano un po’ intuire, bensì per la quantità di memoria a bordo e per la qualità della fotocamera che nella variante Max è superiore.

L’azienda ha presentato ufficialmente i due dispositivi e ha sottolineato come si sia concentrata soprattutto a migliorarne la riparabilità rendendo facili da sostituire il display, la batteria, la porta di ricarica e il pannello posteriore, in modo tale da estendere la longevità dei due smartphone ed evitare la produzione di rifiuti elettronici.

Il software presenta a bordo è Android 14 decisamente pulito, sono infatti assenti bloatware, pubblicità e sono garantiti due anni di aggiornamenti di sicurezza, il design è forse se vogliamo l’unica nota negativa dal momento che risulta leggermente anonimo e non colpisce particolarmente lo sguardo, tutto sommato però tenendo conto che si tratta di due dispositivi economici, possiamo anche accettarlo senza esigere troppo.

HMD Crest e Crest Max: specifiche tecniche