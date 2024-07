WINDTRE lancia le sue nuove promozioni per il mese di luglio 2024. L’ operatore propone così una serie di tariffe vantaggiose sia per i nuovi che per i vecchi clienti. Le offerte includono sconti speciali e bonus aggiuntivi. Come un abbonamento gratuito ad Amazon Prime per un anno. La proposta di punta però è la Super Fibra, disponibile a partire da 24,99€ al mese. Questo piano offre Internet illimitato con velocità fino a 2,5Gbps, telefonate nazionali senza limiti e un modem Wifi 6 senza costi aggiuntivi. Il tutto a condizione di un impegno contrattuale di 48 mesi. Invece per chi già possiede una SIM WINDTRE può approfittare di un canone ridotto a 22,99€. Anche se senza le telefonate illimitate. Però potrà comunque usufruire di vantaggi come il Wifi Calling gratuito e giga illimitati su altre schede della famiglia. La Super Fibra è anche disponibile in combinazione con una SIM 5G a 33,98€ o un abbonamento a Netflix a partire da 33,99€ al mese.

WINDTRE: opzioni alternative e cambiamenti nel servizio

Per chi invece cerca un’alternativa senza modem, l’offerta Absolute rappresenta una valida opzione, con un costo di 21,99€. Questa tariffa include Internet illimitato fino a 1Gbps e telefonate nazionali senza scatto alla risposta. Tutto incluso ad un costo di attivazione di 39,99€ o 49,99€ per le aree bianche. I già clienti WINDTRE possono invece accedere a un canone ridotto a 16,99€ o 17,99€ al mese, a seconda della zona. Anche in questo caso, l’abbonamento ad Amazon Prime per 12 mesi è incluso e si può godere di giga illimitati verso altre schede telefoniche. Un’altra proposta interessante del noto operatore è il piano Super Internet Casa FWA, al prezzo di 24,99€. Esso offre Internet senza limiti fino a 300Mbps e telefonate a consumo con un costo di 23 cent per scatto alla risposta. Tale offerta include anche il modem Wifi 6 e l’antenna necessari. Altra notizia importante da ricordare è che WINDTRE ha, di recente, dismesso la tariffa Voce Più, dedicata ai soli servizi telefonici. Questa decisione ha segnato un ulteriore passo verso l’abbandono delle reti in rame.