iOS 18, arriva finalmente la beta

Gli appassionati di casa Apple saranno in tensione sicuramente aspettando notizie e magari costanti aggiornamenti che portino finalmente al nuovo aggiornamento di software, ovvero iOS 18. Aggiornamento che sta introducendo nuovissime novità.

Da poco Apple ha regalato il rilascio della prima beta del suddetto aggiornamento, notizia molto interessante per gli appassionati.

iOS 18, la beta?

Si, esatto da come si era detto in diversi rumor Apple finalmente ha rilasciato la beta di iOS 18, esattamente lunedì 15 luglio. In questo esatto momento molti sono i dubbi e curiosità che ci assalgono per questo nuovo aggiornamento. Ma soprattutto quali sono le novità che sono arrivate con la beta?.

Partendo dall’inizio per avere la nuova versione iOS 18 basta iscriversi al programma beta, azione che può essere fatta dall’app impostazioni del vostro iPhone. In specifico bisogna andare in “Generali” nel sottomenu “Aggiornamento Software”, selezionando “Beta Pubblica”. Normalmente bisogna avere in mente che queste tipo di versioni possono presentare dei relativi bug visto la scarsa ottimizzazione, quindi si sconsiglia di istallare la beta sul vostro smartphone principale.

Normalmente la novità più grande di iOS 18 è l’introduzione di Apple Intelligence, ovvero l’insieme di funzionalità che si legano con l’Intelligenza Artificiale. Come anche già specificato da Apple, la suddetta sarà disponibile al lancio, solo negli Stati Uniti per poi espandersi nel corso dei mesi in tutto il mondo. Nella relativa beta poi potrete provare le funzioni Writing Tools per la relativa riscrittura, emoji personalizzate di Genmoji e Image Playground.

Invece se andiamo a vedere gli altri elementi della beta di iOS 18 si può testare il redesign della schermata Home. Avente la possibilità di gestire le icone e widget senza poter rispettare la griglia del sistema. Ci sono delle novità anche per il Centro di Controllo, per l’app dei Messaggi, l’app Foto, per Safari e infine una nuova entry ovvero la nuova app Password.