Southwest Airlines: la compagnia aerea usa ancora Windows 92

Noi tutti attendiamo con ansia le versioni aggiornate dei sistemi operativi come Windows per accedere alle migliorie e alle novità che arrivano con essi, ormai è una cosa che facciamo da anni. Di recente c’è stato un evento particolare che ha messo in discussione quasi l’idea della necessità dell’aggiornamento quando si parla di sicurezza ed affidabilità. La scorsa settimana, come molti sapranno, un malfunzionamento del sistema di sicurezza CrowdStrike ha paralizzato il settore aeronautico mondiale cha portato conseguenze per giorni. Tra le compagnie c’è però stata una notevole eccezione: la Southwest Airlines. Perché?

Mentre la maggior parte delle compagnie aeree si trovava impossibilitata a gestire operazioni fondamentali come la programmazione degli equipaggi o l’emissione stessa dei semplici biglietti, Southwest Airlines ha continuato a operare senza intoppi beatamente. Il suo segreto? L’utilizzo di Windows 3.1, il sistema operativo lanciato da Microsoft 32 anni fa, nel lontano 1992. Questa scelta tecnologica potrebbe sembrare antiquata ma si è rivelata provvidenziale. L’obsolescenza del sistema, che non riceve più aggiornamenti da decenni ormai, ha paradossalmente fornito uno scudo impenetrabile contro il malfunzionamento che ha colpito i sistemi più moderni.

Aggiornare Windows sì o no?

Southwest non è la sola azienda tra le americane ad utilizzare versioni di Windows ritenute antiquate. Società grosse ed importanti UPS e FedEx hanno anch’esse evitato il collasso grazie all’utilizzo di sistemi operativi datati in settori critici delle loro operazioni. Southwest, in particolare, utilizza anche Windows 95 per la gestione del personale, una scelta che in passato aveva suscitato malcontento tra i dipendenti, ma che ora si è dimostrata vincente.

Questo evento ha aperto un dibattito sulla sicurezza informatica e sull’affidabilità dei sistemi legacy. Se da un lato l’uso di sistemi operativi obsoleti può esporre a rischi di sicurezza noti, dall’altro sembra offrire una sorta di immunità contro certe tipologie di malfunzionamenti moderni. La vicenda porta ad interrogativi sull’opportunità di aggiornare continuamente Windows, suggerendo che in alcuni casi la stabilità e la semplicità dei vecchi sistemi possano essere un vantaggio. Quando si è sempre più dipendente dalla tecnologia, la storia di Southwest Airlines dimostra che a volte le soluzioni più affidabili non sono necessariamente quelle più recenti.