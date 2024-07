Un recente annuncio di X, precedentemente conosciuto come Twitter, ha suscitato preoccupazione tra gli utenti della piattaforma a causa di un incidente di sicurezza che ha compromesso la loro privacy. L’azienda ha rivelato che, a seguito di un errore tecnico, i “mi piace” espressi in forma privata da numerosi utenti sono stati resi pubblici senza il loro consenso, violando così la riservatezza di informazioni sensibili.

La polemica dei like pubblici su X

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, che ha contattato l’azienda per ulteriori dettagli, X non ha specificato l’entità del problema, lasciando aperte molte domande. Non è chiaro, ad esempio, quanti utenti siano stati coinvolti o per quanto tempo i “mi piace” privati siano rimasti esposti. L’incidente è avvenuto a giugno di quest’anno, poco dopo che la piattaforma aveva implementato una modifica che aveva reso privati i “mi piace”. In risposta, X ha comunicato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolverlo, oltre a prendere misure per migliorare la sicurezza della piattaforma.

Questo evento mette in luce le delicate questioni legate alla privacy online e alla protezione dei dati sui social media. I “mi piace” privati possono rivelare interessi, opinioni politiche e preferenze personali che molti utenti desiderano mantenere riservati. La diffusione involontaria di tali informazioni potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione degli utenti riguardo alla sicurezza della piattaforma.

Sicurezza e privacy sempre al primo posto

Inoltre, X sta lavorando su nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Una di queste opzioni, che potrebbe risultare molto utile, permetterà agli utenti di bloccare la pubblicazione di link indesiderati nei commenti ai propri post. Questa funzione, chiamata “Disabilita link nelle risposte“, sarà accessibile tramite una semplice casella di controllo, cercando di dare maggiore controllo agli utenti sulle interazioni sui loro contenuti. Con questi sviluppi, X cerca di affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla privacy in un contesto digitale sempre più complesso.