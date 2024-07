Galaxy Tab S10 Ultra: Samsung rivoluziona i Tablet con MediaTek

Samsung potrebbe introdurre importanti novità con la prossima generazione di tablet di fascia alta, segnando un potenziale cambio di strategia. Dalle ultime notizie pare che il Galaxy Tab S10 Ultra possa essere equipaggiato con un processore MediaTek, abbandonando i tradizionali chip Qualcomm utilizzati nei modelli precedenti. Durante l’ultimo evento Unpacked, Samsung ha infatti sorpreso molti non presentando nuovi tablet, concentrandosi invece su smartwatch, smartphone con tecnologia pieghevole ed altri accessori. Il lancio della serie Galaxy Tab S10 è ora atteso per l’inizio del prossimo anno, più tardi di quanto si pensasse.

Non si aspettano grandi cambiamenti nel design, ma comunque il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra potrebbe vedere un miglioramento e delle implementazioni almeno per quanto riguarda le prestazioni. Alcuni rumor rivelano addirittura l’utilizzo di un SoC MediaTek a 4nm. Tale cambiamento porterebbe vantaggi sia in termini di potenza e di costi.

Il nuovo tablet Samsung avrà davvero un Chipset Mediatek?

Il tablet Samsung avrà in dotazione 12GB di RAM e funzionerà tramite il sistema operativo Android 14, personalizzato con la skin OneUI. Il processore octa-core sarà configurato con quattro core a 2,0GHz, tre core a 2,85GHz e un single-core a 3,40GHz. La GPU Mali-G720-Immortalis MC12 suggerisce invece che pottrebbe esserci l’uso del chipset MediaTek Dimensity 9300+.

Nei test preliminari, il presunto processore MediaTek Dimensity 9300+ del Galaxy Tab S10 Ultra ha ottenuto 2.141 punti in single-core e 5.533 in multi-core, superando leggermente le prestazioni dell’attuale Tab S9 Ultra con Snapdragon 8 Gen 2. Il passaggio a MediaTek potrebbe rendere il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra un’opzione più accessibile per i consumatori, grazie ai chipset MediaTek generalmente più economici rispetto a quelli Snapdragon di Qualcomm. Questo potrebbe anche tradursi in un prezzo più abborsabile per il device ma senza compromettere le prestazioni, rendendo il tablet più attraente per l’utenza.

In alternativa, Samsung potrebbe scegliere di mantenere invariati i prezzi attuali, migliorando la marginalità grazie ai costi di produzione inferiori. Il Galaxy Tab S10 Ultra, con un display OLED da 14,6 pollici ad alta risoluzione, rappresenta un passo avanti significativo per Samsung nel settore dei tablet. Con un potenziale passaggio a MediaTek, Samsung potrebbe ridefinire le aspettative dei consumatori.