Attualmente una delle scelte migliori per chiunque intenda sottoscrivere un contratto telefonico è quella di orientarsi verso un operatore telefonico virtuale.

Gli operatori telefonici virtuali hanno invaso il mercato delle telecomunicazioni negli ultimi tempi, conquistando la fiducia di molti utenti grazie a offerte super competitive.

La qualità dei servizi dei gestori virtuali non è assolutamente da mettere in discussione, visto che, non possedendo delle infrastrutture proprie, si appoggiano sulle reti degli operatori tradizionali.

Uno degli operatori migliori e più scelti dagli italiani e Very Mobile, gestore virtuale che si appoggia sulla rete di WindTre, e che ha recentemente superato i 2,5 milioni di clienti nel nostro paese.

Very Mobile: ecco una serie di offerta pensate per tutti i clienti

I piani tariffari di Very Mobile sono davvero numerosi, poiché sono pensati per i nuovi numeri e anche per i clienti provenienti dai diversi operatori telefonici, sia virtuali che tradizionali.

Per quanto riguarda, infatti, gli utenti che decidono di cambiare operatore telefonico e che in precedenza appartenevano a Iliad o ad alcuni operatori telefonici virtuali, come ad esempio Fastweb o CoopVoce, le offre le seguenti tariffe:

10 giga, minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della Sim gratuita

minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della Sim gratuita 150 giga , minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della Sim gratuita e un mese di ricarica in omaggio

, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della Sim gratuita e un mese di ricarica in omaggio 200 giga , minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della Sim gratuita e un mese di ricarica in omaggio

, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della Sim gratuita e un mese di ricarica in omaggio 250 giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della Sim gratuita e un mese di ricarica in omaggio

Per i nuovi numeri, invece, veri mobile presenta le seguenti tariffe: