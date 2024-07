Android regala app e giochi oggi: il Play Store offre gratis i contenuti a pagamento

Cosa succede quando arrivano delle grandi novità per il mondo Android? C’è una vasta comunità di persone che se le aspettava e che non vede l’ora di scoprirle. Molte di queste spesso riguardano l’interfaccia, anche se quando si tratta di contenuti relativi al Play Store c’è molto più entusiasmo. Costantemente il famoso market rende disponibili per i suoi utenti dei veri e propri affari, i quali consistono in titoli a pagamento offerti gratis.

Anche oggi infatti all’interno del Play Store di Google figurano per gli utenti Android delle applicazioni e dei giochi a pagamento totalmente scontati del 100%. In poche parole, solo per oggi o per qualche altro giorno, le persone potranno evitare di pagare dei contenuti che in genere prevedono un prezzo di vendita. Ci sono ovviamente diversi vantaggi, tra cui quello di scaricare sul proprio dispositivo un contenuto premium senza pagare. Ovviamente il consiglio è quello di dare un’occhiata alla lista in basso per scoprire tutti i titoli disponibili.

C’è anche un’altra novità che riguarda l’interfaccia del Play Store di Google. A breve infatti dovrebbe arrivare la nuova sezione denominata “Raccolte“. Sarà proprio questa a fornire 7 categorie ridisegnate nelle quali verranno ripartiti tutti i contenuti del Play Store. Almeno per il momento la novità è in dotazione solo ad alcuni sviluppatori, ma a breve dovrebbe arrivare in pianta stabile.

Tornando alle grandi offerte presenti sul Play Store, ecco l’elenco completo con tutti i titoli da prendere al volo solo per oggi. Gli utenti Android devono pertanto approfittare per non perdersi il meglio, esattamente come accadde la settimana scorsa. Ecco la lista al completo con tutti i link diretti: