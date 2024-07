Samsung ha deciso di non pre–installare più l’applicazione Messaggi sui nuovi smartphone Galaxy negli Stati Uniti. Tale decisione ha reso l’app di messaggistica di Google l’unica opzione predefinita. La notizia è stata divulgata dal noto analista Max Weinbach. Quest’ultimo ha condiviso una comunicazione apparsa su Samsung Members. In tale avviso, l’azienda sudcoreana ha annunciato che la propria app di messaggistica non sarà più inclusa di default sui nuovi modelli Galaxy, a partire dagli ultimi smartphone pieghevoli Z Fold 6 e ZFlip6.

Non si tratta però della fine di Samsung Messaggi. L’azienda ha reso noto che sarà ancora possibile scaricare l’app sul Galaxy Store. È però possibile che alcune delle sue funzioni potrebbero non essere disponibili. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli su quali funzionalità verranno rimosse.

Samsung accantona la sua applicazione Messaggi

È importante sottolineare che tale decisione, almeno per ora, sembra riguardare solo gli smartphone venduti negli Stati Uniti. In Europa e in Canada, Samsung Messaggi continua a essere tra le app preinstallate anche sui nuovi modelli Galaxy.

Tale mossa segue una tendenza iniziata con la serie GalaxyS21 in Europa. Quest’ultima è stata poi estesa agli Stati Uniti con i dispositivi della gamma Galaxy S22. In tali casi, Google Messaggi era diventata l’app per messaggi predefinita. Ciò anche se Samsung Messaggi continuava ad essere preinstallata nei dispositivi. Ora, l’azienda sudcoreana compie un ulteriore passo verso Google Messaggi, eliminando completamente la propria app come opzione preinstallata.

La decisione di Samsung di rimuovere la sua applicazione dai nuovi Galaxy negli Stati Uniti potrebbe estendersi gradualmente ad altri mercati. Anche se al momento è difficile fare previsioni precise poiché Samsung non ha dettagliato i propri piani in merito. Tale scelta potrebbe indicare una strategia più ampia dell’azienda volta a standardizzare l’esperienza utente a livello globale. Ciò puntando su Google Messaggi come unica piattaforma di messaggistica predefinita.