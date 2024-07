Iliad ha distrutto Vodafone e TIM: ci sono 3 offerte con la Flash 250

Dopo aver visto gli altri gestori trionfanti in più frangenti, Iliad ha voluto dare una grande prova di forza proponendo delle nuove offerte. Tale scelta era necessaria per riuscire a riprendere in mano le redini del gioco, il quale stava diventando sempre più complicato. Del resto però si sa: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare e Iliad è il provider più duro di tutti. La dimostrazione sta nel fatto che l’azienda ha deciso di ripristinare quelle offerte già viste tempo fa, peraltro con gli stessi prezzi.

Con questo lancio, Iliad vuole rendere difficile la vita ai gestori virtuali e anche a TIM e Vodafone, mettendo a disposizione dei loro utenti la possibilità di cambiare. Almeno per il momento non sembrano esserci limitazioni riguardanti il periodo utile per sottoscriverle tranne nel caso della promo più amata: la Flash 250. Questa è l’offerta che il gestore ha utilizzato per celebrare i suoi sei anni in Italia. Tutte le soluzioni disponibili sul sito ufficiale di Iliad non hanno alcun tipo di canone in merito al gestore di provenienza. Tutti infatti possono sottoscriverle liberamente senza problemi.

Iliad propone tre offerte senza eguali, ecco di cosa sono capaci le Giga e la Flash 250

Iliad offre tre soluzioni sul suo sito ufficiale, tutte con minuti e messaggi senza limiti. La Giga 120 concede 120 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre. La Giga 180 offre 180 giga in 5G per 9,99 € al mese per sempre e la Flash 250, che costa 11,99 € al mese per sempre, offre 250 giga in 5G.

Oltre al 5G gratis nel caso delle due offerte descritte qui in alto, Iliad concede anche un’altra opportunità agli utenti. Con due di queste offerte, ovvero quelle che partono da 9,99 € al mese a salire, Iliad garantisce anche la fibra ottica in sconto. Gli utenti infatti possono scegliere anche questa soluzione a 19,99 € al mese invece che a 24,99 € al mese.