Iliad è un operatore telefonico francese che ha rivoluzionato del tutto l’idea di gestore anche in Italia.

Nel nostro paese Iliad è arrivato nel 2018, e a luglio dello scorso anno ha raggiunto e ampiamente superato i 10 milioni di utenti italiani. Questo ci fa comprendere come Iliad abbia effettuato una vera e propria rivoluzione, grazie a una strategia che si è rivelata decisamente vincente.

La strategia dell’operatore francese si basa su più fronti. Innanzitutto dal punto di vista tecnologico Iliad investe continuamente per cercare di migliorare i servizi da offrire ai propri utenti, e d’altra parte i piani tariffari del gestore, pensati per tutti gli utenti, hanno dei prezzi decisamente vantaggiosi e soprattutto che non cambiano nel tempo. Ciò ha spinto molti utenti italiani ad affidarsi a Iliad per stipulare i propri contratti telefonici.

Iliad: ecco le offerte pensate per tutti gli utenti

Come detto in precedenza, uno dei motivi per i quali Iliad è così popolare nel nostro paese è la politica dell’operatore di lasciare invariato il prezzo del piano tariffario per tutta la durata del contratto, quindi per sempre.

Ma vediamo quali sono le tariffe migliori da poter sottoscrivere con l’operatore francese.

Voce: tariffa che offre solo minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese per sempre e con un costo di attivazione di 9,99 euro

Dati 350: promozione che offre solo giga, in particolare 350 GB a 14,99 euro al mese per sempre, con un costo di attivazione di 9,99 euro

Giga 120: offre minuti e SMS illimitati, più 120 GB di Internet a soli 7,99 euro al mese per sempre, e con costo di attivazioni di 9,99 euro

Flash 250: offerta disponibile solo fino al 31 luglio alle ore 17:00 che comprende 250 GB di Internet in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 11,99 euro al mese per sempre, con un costo di attivazione di 9,99 euro

Giga 180: offerta con 180 GB di Internet in 5G e minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese per sempre, con costo di attivazioni di 9,99 euro