WhatsApp sta ampliando le sue funzionalità. In che modo? Con l’introduzione di una nuova opzione per la condivisione di file offline. Quest’ ultima è ispirata ad AirDrop di Apple ed è denominata “Nearby Share“. Essa consente agli utenti di trasferire foto, video e documenti senza la necessità di una connessione internet. La sua implementazione è già in corso su dispositivi Android e, secondo le ultime informazioni, sta per essere estesa anche agli iOS.

Nuove funzionalità in arrivo per WhatsApp: traduzione e preferiti

Su Android, “Nearby Share” permette una rilevazione automatica dei dispositivi vicini. Così da rendere il processo di condivisione semplice e immediato. Però, a causa delle restrizioni imposte da iOS, la modalità di utilizzo su iPhone sarà leggermente diversa. Gli utenti Apple dovranno scansionare un codice QR per avviare il trasferimento dei file. Nonostante questa differenza, la compatibilità tra i due sistemi operativi rimarrà intatta. Consentendo così uno scambio di file fluido tra dispositivi Android e iOS. Attualmente, la funzione è in fase di test interno e non è ancora disponibile per tutti. Ma si prevede che verrà rilasciata ufficialmente a breve.

Oltre alla nuova funzione di condivisione, WhatsApp sta anche lavorando su ulteriori miglioramenti per il suo servizio di messaggistica. Di recente, infatti, ha avviato i test per una funzione di traduzione automatica dei messaggi. Una soluzione progettata per abbattere le barriere linguistiche. Questa novità potrebbe risultare particolarmente utile per migliorare l’esperienza d’uso. Ma soprattutto per favorire una comunicazione più fluida a livello globale.

Ma non è tutto. La famosa app di messaggistica immediata ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione denominata “Preferiti”. Essa consentirà di selezionare e accedere rapidamente ai propri contatti e gruppi più importanti. Così da semplificare l’interazione con le persone e i gruppi più rilevanti nella loro rete sociale. Con queste novità, WhatsApp continua a evolversi. Cercando così di migliorare continuamente la sua offerta e soddisfare le esigenze degli utenti in un contesto sempre più dinamico.