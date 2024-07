Il mercato automobilistico italiano si prepara ad accogliere una nuova proposta elettrica. Stiamo parlando dell’arrivo del Voyah Free. Un SUV prodotto dal gruppo cinese Dongfeng. Questo veicolo è stato presentato in anteprima al Macerata Opera Festival. Evento iniziato il 19 luglio e che si concluderà l’11 agosto. Esso rappresenta l’ingresso ufficiale del marchio nel mondo delle auto elettriche europee. Il VoyahFree si distingue per la sua capacità di offrire un abitacolo spazioso e confortevole. Ciò grazie alle sue dimensioni imponenti. Rispettivamente: 4.905mm di lunghezza; 1.950mm di larghezza e 1.645mm di altezza. Il bagagliaio invece, ha una capacità di 560litri, estendibile fino a 1.320litri abbattendo i sedili posteriori. L’interno è caratterizzato da un grande pannello centrale. Il quale integra sia la strumentazione che il sistema di intrattenimento. Cosa che enfatizza, ancora di più, l’orientamento tecnologico e moderno del SUV.

Voyah Free: prestazioni e disponibilità del veicolo

Il Voyah è equipaggiato con un sistema di trazione integrale. Grazie ai due motori elettrici che sviluppano una potenza totale di ben 489CV. Tale configurazione gli consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4secondi. Raggiungendo una velocità massima di 200km/h. La batteria da oltre 100kWh garantisce un’autonomia di circa 600km secondo il ciclo WLT. Anche se il sito ufficiale riporta un’autonomia di oltre 500km. Con un peso di 2.340kg, la vettura è dotata di caratteristiche premium. Come vetri antirumore, tetto panoramico oscurabile e sospensioni idrauliche. Insieme a una vasta serie di sistemi di assistenza alla guida (ADAS). L’introduzione in Italia è prevista per questo autunno. Essa avverrà attraverso una rete di vendita che comprenderà inizialmente 15 concessionarie. Il tutto con l’obiettivo di arrivare a ben 30 entro la fine dei quest’ anno. Il Gruppo Dongfeng, offrirà anche opzioni di finanziamento e servizi assicurativi per facilitare il suo acquisto. Soprattutto in seguito alla sua partnership con CA AutoBank e Drivalia.