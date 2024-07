Moto elettrica, ecco progettata la più potente al mondo

Chi non vorrebbe avere una bella moto, soprattutto se si tratta di una moto sportiva. Filante Motors sta puntando proprio sullo sviluppo di una moto elettrica nel progetto industriale FM Factory e la produzione del nuovo modello TORQUE 1/1, che ha già definita “la moto elettrica più potente al mondo”, e il prezzo da urlo.

FM FACTORY alle prese con lo sviluppo della moto elettrica più potente al mondo

FM Factory un’azienda milanese impegnata nello sviluppo di tecnologie elettriche: sviluppi R&D sui gruppi propulsore, sistemi di gestione avanzata sul controllo di potenza con software, self balancing e nel mentre ci mette tanto design e artigianalità italiana. Il primo progetto della FM Factory è TORQUE 1/1, una moto elettrica con motore centrale in-wheel, che fornisce all’interno della ruota posteriore una coppia massima di 850 Nm. TORQUE è nata dalla joint venture di FILANTE con DAVINCI, l’università di PEchino e l’azienda di engineering. Questo progetto sta unendo la vera potenza con un design puramente milanese. TORQUE verrà realizzata in modalità one-of, in pezzi unici, utilizzando materiali di massima qualità e una precisione impeccabile.

“TORQUE nasce per i clienti che apprezzano collezionare pezzi che soddisfano unicità nel design e nelle soluzioni tecniche. Ogni dettaglio – dice Francesco Maria Farina, Founder di FM Factory Srl – è studiato e realizzato per soddisfare i desideri del cliente attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e materiali pregiati fuori dagli schemi. Con una autonomia di 400 chilometri e la possibilità di una ricarica FAST-CHARGE in soli 20 minuti, TORQUE offre prestazioni eccezionali. Dotata di un motore ad alta potenza, questa moto elettrica è in grado di raggiungere velocità incredibili in pochi istanti, garantendo un’esperienza di guida unica”. La moto riesce a raggiungere i 100km/h in 2,9 secondi confermando così la sua unicità. TORQUE sarà special guest allo stand DAVINCI ad EICMA 2024 e sarà prenotabile a partire da dicembre. Inoltre presso l’atelier industriale di Milano per i clienti interessati sarà disponibile un test-drive. Il prezzo di listino è a partire da 101 mila euro.