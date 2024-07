In attesa del lancio sul mercato del Samsung Galaxy Ring, il team finlandese di Oura ha finalmente iniziato a pensare al futuro della sua linea di anelli smart. A tal proposito, Android Authority ha riportato che la prossima generazione dell’Oura Ring è stata avvistata in una serie di documenti relativi ai test per la certificazione. Quest’ultimi non solo confermano l’esistenza del dispositivo, ma forniscono anche dettagli su quello che potrebbe essere il suo design.

Al momento, l’Oura Ring 4 non è stato ancora annunciato ufficialmente. In molti si aspettavano novità a riguardo, considerando che si parla della sua esistenza già dallo scorso anno. Nei documenti di certificazione, l’indossabile viene menzionato con il codice OA11. L’elenco include anche una serie di immagini che rivelano alcune caratteristiche del design.

In arrivo il nuovo Oura Ring 4?

Dalle immagini, il design appare piatto e liscio, simile a quello del Ring3 Horizon. I documenti di certificazione indicano inoltre che l’Oura Ring 4 è in fase di test nelle taglie 7, 9, 13 e 15. È plausibile che possano essere disponibili anche taglie più piccole e più grandi per soddisfare le esigenze degli utenti. I dispositivi in fase di test sono identificati da due codici: OA11 e OA12.

Quest’ultimi non dovrebbero indicare due dispositivi differenti, ma potrebbero riferirsi a due varianti dello stesso modello. L’Oura Ring 3, ad esempio, è disponibile in una variante Horizon liscia e in una variante Heritage con un design plateau. Dunque, è possibile che l’OA11 sia il Ring 4 Horizon mentre l’OA12 potrebbe essere il Ring 4 Heritage. A titolo di riferimento, l’Oura Ring 3 è disponibile nelle taglie dalla 6 alla 13 e nelle finiture argento, nero, stealth e oro, mentre la variante Horizon è disponibile anche con finiture oro rosa e titanio spazzolato.

Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni che sicuramente non mancheranno nei prossimi mesi, avvicinandosi al potenziale annuncio ufficiale. L’Oura Ring3 è stato lanciato nell’ottobre 2021. Dunque, è ipotizzabile che anche la prossima generazione possa essere lanciata nell’ultimo trimestre dell’anno. Tale periodo è generalmente strategico per l’introduzione di nuovi dispositivi. Infatti, coincide con la stagione delle festività e delle spese natalizie. Dettaglio che aumenta le probabilità di successo sul mercato.