Oppo Reno11 F 5G è disponibile in super sconto in questi giorni su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, così da facilitare l’acquisto da parte di un numero sempre maggiore di consumatori, pronti a tutto pur di risparmiare il più possibile.

Lo smartphone risulta essere caratterizzato da alcune specifiche che gli permettono sicuramente di distinguersi dalla massa: display da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz, e risoluzione massima in FullHD+, senza dimenticarsi della splendida tecnologia AMOLED che innalza qualitativamente il dettaglio e la nitidezza.

Oppo Reno11 5 5G: la promozione più pazza su Amazon

Una promozione davvero molto interessante che abbassa di tanto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere per questo prodotto, infatti il valore iniziale di listino è di 369 euro, con lo sconto del 33% si andranno a spendere solamente 248,71 euro per il suo acquisto, sempre con garanzia di 2 anni e completamente sbrandizzato. Aprite subito questo link per l’acquisto.

La batteria è un componente da 5000mAh, che riesce a supportare perfettamente tutte le sollecitazioni degli utenti, con lunghe sessioni di utilizzo, anche di 2 giorni, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica, che comunque risulta essere molto rapida, essendo fino ad un massimo di 67W. La colorazione in vendita a prezzo scontato è la Ocean Blue, decisamente accattivante, capace di offrire splendidi giochi di luce, che ricordano la rifrazione dell’acqua, sulla back cover. Il modulo delle fotocamere è decisamente ampio, con i tre sensori dislocati in due soluzioni differenti; da notare che il sensore principale è da 64 megapixel, e riesce a garantire scatti di ottima qualità, passando poi per un ultragrandangolare da 8 megapixel ed un ritratto da 2 megapixel.