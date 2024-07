Nuova MINI Countryman: verso una versione Off-Road?

La MINI Countryman, lanciata alla fine dello scorso anno, è già disponibile con motorizzazioni sia endotermiche che elettrificate e più sostenibili. Credevamo che il modello non potesse sorprenderci più, invece pare proprio che non sia affatto così. Una novità potrebbe essere all’orizzonte. Si vocifera di una versione della Countryman che dovrebbe puntare sull’off-road.

Durante un evento dedicato ai proprietari MINI negli Stati Uniti, Michael Peyton, vicepresidente di MINI of the Americas, ha rivelato che l’azienda sta proprio realmente considerando lo sviluppo di una versione off-road della Countryman. Non è chiaro se Peyton si riferisse a un modello di produzione definitivo o ad un concept diverso, ma è ovvio che le sue parole hanno generato immediatamente curiosità. Resta però da vedere se questa nuova versione sarà solo un allestimento estetico o se includerà specifiche tecniche pensate per l’off-road. In ogni caso, dovremo aspettare ulteriori dettagli da MINI per saperne di più.

Prenderà spunto dalla MINI Countryman powered by X-raid?

Un possibile indizio su cosa potrebbe arrivare lo troviamo nel 2020, quando fu presentata la MINI Countryman powered by X-raid. Il modello,creato dalla società collaborando in concomitanza con il team X-raid, era dotato di un kit speciale per affrontare percorsi off-road complessi. Potrebbe arrivare qualcosa di molto simile? È possibile, anche se al momento non ci sono ulteriori informazioni. L’unica certezza è che i fan della MINI dovranno pazientare per scoprire le prossime mosse della società.

La nuova MINI Countryman in realtà non partirebbe da zero per la versione off road. Avrebbe già un suo modello di base che andrebbe in teoria “soltanto” rivisto. Parliamo della versione dell’auro avente una tipologia di motore da 4 cilindri turbo con una capienza particolare da 2 litri. Con queste caratteristiche la vettura riesce bene a raggiungere un’ottima potenza di 300 CV. Questa versione è dotata anche di un sistema a trazione integrale che è essenziale per qualsiasi veicolo che deve affrontare strade non semplici e sterrate, tipiche delle rotte di un fuoristrada. Anche se i dettagli sono ancora scarsi, le prospettive sono entusiasmanti e non ci resta che attendere che la MINI esca qualche altro asso dalla propria manica.