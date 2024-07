L’estate continua ad avanzare e con essa aumentano i momenti in cui gli utenti vogliono godersi un po’ di relax davanti allo schermo guardando un film o una serie tv. A tal proposito, Netflix propone una serie di novità sulla sua piattaforma per arricchire il suo catalogo. Le aggiunte sono accattivanti e promettono di intrattenere il pubblico durante le calde sere estive. Nel dettaglio ci sono tre serie tv imperdibili. Scopriamo di quali si tratta.

Tre nuove serie tv in arrivo su Netflix

La prima è una novità attesissima serie tv approdata sulla piattaforma ieri. giovedì 25 luglio. Si tratta di “Decameron“, uno show. che promette di essere molto discusso. La serie si ispira all’omonima opera di Giovanni Boccaccio ed offre una reinterpretazione audace e moderna del classico letterario. Ambientata nella Firenze devastata dalla peste bubbonica, “Decameron” non risparmia intrighi e scene piccanti per raccontare la sua storia.

Per gli appassionati del genere crime, un’altra proposta da non perdere su Netflix è “Per Elisa – Il Caso Claps“. La miniserie, composta da sei episodi, è basata sul tragico caso dell’omicidio della giovane ragazza. Con la collaborazione della famiglia Claps, la serie ripercorre tutti gli eventi che ricostruiscono la drammatica vicenda. Dalla scomparsa di Elisa fino alla condanna al colpevole, Danilo Restivo. La serie è stata trasmessa su RAI1 ed ora è disponibile anche su Netflix. “Per Elisa- Il caso Claps” offre uno sguardo approfondito su uno dei casi di cronaca più noti e dolorosi degli ultimi decenni.

Infine, per chi ama l’animazione, arriva “Aggretsuko“. La serie è disponibile su Netflix da qualche anno, eppure non ha ricevuto l’attenzione che merita. “Aggretsuko” racconta la storia di Retsuko. Una giovane panda rossa di 25 anni che lavora come contabile. Per sfogare le sue frustrazioni quotidiane, canta canzoni death metal in un karaoke bar. La serie offre una miscela unica di umorismo e critica sociale. Dettagli che la rendono una visione piacevole e riflessiva allo stesso tempo.