Nel mese di luglio, Netflix ci sorprende con una serie di nuove aggiunte che spaziano tra diversi generi, per accontentare i gusti di tutti i suoi abbonati. In particolare, il catalogo delle serie TV si aggiorna con alcuni titoli che promettono di tenere gli spettatori attaccati allo schermo ad ogni episodio.

La prima proposta è “SPRINT“, una serie che penetra nel mondo della velocità atletica professionistica. Questa stagione inaugurale si concentra sui velocisti di élite, tra cui nomi noti come Sha’Carri Richardson e Noah Lyles, durante i Campionati del Mondo del 2023. La serie promette uno sguardo intimo sul rigore mentale e sulle pressioni che accompagnano coloro che dedicano la loro vita a sfidare i record di velocità. In Italia, potrete gustarvi questa serie a partire dal 2 luglio.

Da un dramma sportivo a una miniserie investigativa controversa, “The Man with 1000 Kids” affronta una storia intricata e reale di truffa e fecondazione assistita. La trama segue Jonathan Meijer, un truffatore olandese che ha donato sperma in tutto il mondo, ingannando molte famiglie e cliniche di fertilità. Attraverso testimonianze toccanti e rivelazioni scioccanti, la serie esplora il vuoto legale e morale nel settore della fecondazione assistita. Lo show sarà disponibile su Netflix dal 3 luglio.

Ulteriori aggiunte al catalogo Netflix: imperdibili

“Exploding Kittens“, in arrivo in Italia dal 12 luglio, è una serie animata comica che trasporta il pubblico in un mondo fantastico. Qui, Dio stesso, interpretato da Tom Ellis, è costretto a vivere sulla Terra nel corpo di un gatto domestico, intrappolato in una situazione comica con un vicino di casa gatto che si rivela essere l’anticristo. Con il supporto dei creatori del gioco di carte popolare, la serie promette di combinare humour, fantasia e una dose di conflitto cosmico.

Per gli amanti delle arti marziali e dell’azione, “Cobra Kai S6 P1” continua a esplorare le dinamiche del dojo e dei suoi contendenti. Dopo essere stati eliminati dalla Valley, i protagonisti devono decidere se partecipare al campionato del mondo di karate. Con un cast consolidato e una trama avvincente, questa serie è pronta a catturare l’attenzione dei fan. In Italia, il debutto della parte1 è fissato per il 18luglio.

Infine, c’è “The Decameron“, una commedia dark ambientata durante la peste nera del 1348 in Italia. La serie, proprio come l’omonima opera letteraria di Giovanni Boccaccio, esplora le tensioni di classe e le dinamiche sociali mentre un gruppo di nobili e i loro servitori si ritirano in una villa per sfuggire alla pandemia. Con una prospettiva irriverente e un cast intrigante, lo show di Netflix promette di mescolare storia, dramma e umorismo in modo unico. Sarà disponibile a partire dal 25 luglio.