Negli ultimi tempi, Kena Mobile ha lanciato una promozione che farà sicuramente felici molti utenti. Per l’estate, infatti, l’operatore ha introdotto una nuova offerta chiamata Kena5,99. Per suddetta promo è stato incluso un importante bundle di ben 200 GB di traffico dati. In tal modo gli utenti potranno navigare in tutta tranquillità durante le vacanze estive. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta.

Kena Mobile ha deciso di sorprendere i propri utenti con l’offerta Kena5,99, disponibile per l’estate. Come suggerisce il nome, il costo mensile della promo è di soli 5,99 euro. Eppure, la vera novità risiede nei 200 GB di traffico dati inclusi nel pacchetto. Ciò rappresenta un significativo miglioramento rendendo l’offerta Kena particolarmente allettante per chi desidera una connessione dati abbondante e a basso costo.

La navigazione è possibile tramite rete 4G su infrastruttura TIM. La velocità massima è di 60 Mbps sia in download che in upload. Si tratta di un’offerta è di tipo “operator attack”. Ciò significa che è rivolta principalmente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da determinati operatori. I gestori interessati includono, tra gli altri, Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e molti altri.

Oltre all’ampio pacchetto di dati, Kena 5,99 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili. Inoltre, sono inclusi fino a 200 SMS verso tutti, rendendo l’offerta non solo generosa in termini di dati, ma anche completa per quanto riguarda la comunicazione vocale e testuale.

Kena 5,99 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un piano dati ricco e conveniente. Con 200 GB a disposizione, gli utenti possono usufruire di una navigazione senza pensieri, sia per motivi di lavoro che di svago, durante il periodo estivo. Il tutto ad un prezzo molto competitivo. La strategia di Kena Mobile non solo dimostra l’impegno dell’operatore nel soddisfare le esigenze dei propri clienti, ma anche la sua capacità di adattarsi rapidamente alle dinamiche del mercato delle telecomunicazioni.