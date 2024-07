Lamborghini Temerario: l'erede ibrida della Huracan è pronta

Lamborghini è sul punto di svelare il suo prossimo capolavoro automobilistico, e tutte le indiscrezioni indicano che si chiamerà “Temerario”. Questo nome è spuntato dopo il recente deposito di marchio da parte della casa di Sant’Agata Bolognese. Destinata a prendere il posto della celebre Huracan, la Temerario promette di ridefinire il concetto di supercar ibrida.

Dopo il lancio della Revuelto, la prima plug-in hybrid di Lamborghini, la Temerario rappresenta il passo successivo nella strategia elettrificata del marchio. Il noto designer Larson Design ha ricostruito il nuovo bolide basandosi sulle numerose foto spia degli avvistamenti delle ultime settimane, offrendo un’anteprima del possibile aspetto della vettura.

Il possibile aspetto della Lamborghini Temerario

Anche se il rendering condiviso online non garantisce che il design finale sarà identico, offre comunque un’idea di come potrebbe apparire la futura supercar del Toro. È probabile che Lamborghini scelga il prestigioso concorso di Pebble Beach a metà agosto per la grande rivelazione. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ci sono già alcune certezze. Al posto del tradizionale V10 della Huracan, la Temerario sarà equipaggiata con un V8 abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva che supera i 900 cavalli. Il CEO di Lamborghini, Stephen Winkelmann, ha rivelato che la nuova vettura sarà dotata di tre motori elettrici e avrà una configurazione ibrida plug-in simile alla Revuelto, che permette di percorrere circa 10 km in modalità solo elettrica.

Non si può escludere completamente che la parte elettrificata dell’auto possa avere dei cambiamenti. Magari verrà potenziata e vedremo sia un’implementazione dell’autonomia che delle prestazioni complessive del veicolo. Prima del debutto ufficiale, Lamborghini (per quel che speriamo) potrebbe presentare la Temerario in anteprima a un pubblico selezionato da cui potrebbero fuoriuscire altri dettagli, aumentando così l’attesa e l’entusiasmo tra gli appassionati. Con il conto alla rovescia ormai iniziato, l’anticipazione per la nuova Lamborghini Temerario cresce a dismisura e l’adrenalina va a mille. Non possiamo far altro che attendere con il fiato sospeso altre notizie che rendano ancora più reale questa speciale auto sportiva.