Mancano ancora dei mesi per il lancio dei nuovi smartphone di casa Apple, la linea 16, eppure già si parla in insistentemente del modello successivo.

La linea di iPhone 16 verrà lanciata ufficialmente soltanto durante il mese di settembre, dove potremmo finalmente avere tutte le conferme o le smentite dei rumors che si sono susseguiti nel corso dei mesi scorsi.

E nonostante le voci e l’indiscrezioni sui nuovi smartphone circolano ancora, poiché appunto non si ha l’ufficialità, sono iniziate già insistenti le voci sul modello successivo.

iPhone 17, seguendo l’iter solito di Apple, non dovrebbe vedere la luce almeno prima dell’autunno del 2025, eppure se ne sta già discutendo tantissimo.

Le indiscrezioni che riguardano gli iPhone 17 girano principalmente intorno alla grandezza dei nuovi dispositivi e ai prezzi di lancio americani.

iPhone 17: quanto saranno grandi e quanto costeranno i nuovi dispositivi di casa Apple?

Ovviamente essendo un modello successivo, iPhone 17 avrà uno sviluppo tecnologico ancora maggiore rispetto alla linea del 16. Non si conoscono ancora le caratteristiche specifiche, tuttavia si può già ipotizzare un miglioramento del sistema, del chip, del comparto fotografico e soprattutto della novità tanto attesa: Apple Intelligence.

Vediamo insieme quali sono le anticipazioni trapelate in queste ore per quanto riguarda gli iPhone 17. Secondo i rumors avremo sempre quattro smartphone, tuttavia ci sarà una novità assoluta.

I modelli saranno i seguenti: iPhone 17 con 6,27“, iPhone 17 pro con 6,27“, iPhone 17 pro max con 6,86“ e una novità incredibile, iPhone 17 Slim con 6,65“. Quest’ultimo dovrebbe andare a sostituire l’iPhone Plus, anche se non si conoscono ancora le differenze rispetto al vecchio modello.

Tutti e quattro i modelli dovrebbero presentare un display con tecnologia LTPO, invece per quanto riguarda i prezzi negli Stati Uniti dovrebbero valere rispettivamente 799 dollari, 1099 dollari, 1199 dollari e infine 1299 dollari.

Chiaramente tutte queste indiscrezioni dovranno poi essere confermate nel tempo, e come detto in precedenza bisognerà attendere più di un anno per trovare delle conferme.