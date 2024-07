Iliad sfida TIM con le 3 offerte del momento: ecco fino a 250 GB in 5G

In questo periodo era necessario che un provider come Iliad si rilanciasse alla grande ed è quanto è stato fatto. Al momento ci sono delle offerte che sarebbe difficile lasciare passare davanti a sé senza prenderle al volo. Queste fanno parte di un’unica gamma che ormai è conosciutissima da tutti, siccome consente di avere risparmio, quantità ma soprattutto grande qualità.

Il gestore è stato in grado di ribadire chi è che comanda, il tutto con tre offerte. Era difficile risalire la china ma ecco tutte le offerte migliori disponibili solo ed esclusivamente per questo periodo. È proprio con queste che Iliad vuole ripulire quanto visto ultimamente, con tanti utenti che hanno preferito scappare via. Da ricordare che ci sono anche delle opportunità in congiunta con la sottoscrizione di ognuna delle offerte.

Iliad continua a mettere in gioco le sue migliori offerte, eccone tre

Molti utenti non sapevano che l’offerta celebrativa del sesto anno del gestore era rimasta disponibile. La Flash 250 è una soluzione straordinaria che costa ogni mese solo 11,99 € per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 250 giga con connessione 5G. Questa sarà disponibile fino al 31 luglio.

Seguono altre due offerte che hanno catturato subito l’attenzione delle persone, ovvero le due Giga. Partendo dalla più piccola, la Giga 150 che costa ogni mese solo 7,99 € per sempre, c’è già tutto al suo interno. Ci sono infatti minuti illimitati e messaggi illimitati con 150 giga in 4G.

L’ultima offerta si chiama invece Giga 180, soluzione mobile che al suo interno garantisce il meglio con un prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti ma con due 180 giga in 5G. Si tratta di offerte disponibili indistintamente per ogni utente, per cui non ci sono limiti in base al gestore di provenienza.