Il Samsung Galaxy Ring è compatibile anche con smartphone Android di altri produttori. Durante la presentazione, l’azienda sudcoreana aveva lasciato intendere diversamente, ma uno dei primi utenti che ha avuto l’opportunità di testarlo, lo YouTuber M. Brandon Lee, ha dimostrato che può essere associato senza problemi a un Nothing Phone. Per farlo, è sufficiente installare l’app Galaxy Wearable dal Play Store e avviare la procedura di accoppiamento come per qualsiasi altro accessorio.

È importante notare che, sebbene la fonte non abbia testato tutti i dispositivi Android attualmente sul mercato, data la natura dell’ecosistema Android, è ragionevole presumere che il Galaxy Ring funzioni con la maggior parte dei dispositivi che supportano l’app Galaxy Wearable. Finché non ci sono prove contrarie, il principale limite tecnico sembra essere la possibilità di installare Galaxy Wearable sul proprio smartphone. E non è tutto. Ci sono voci che ipotizzano che Samsung intenda rendere il Galaxy Ring compatibile con iPhone in futuro.

Galaxy Ring utilizzabili su tutti gli smartphone Android?

Per noi italiani, questa compatibilità ha un’importanza relativa poiché il Galaxy Ring non sarà rilasciato ufficialmente in Italia. Sarà disponibile in Germania e Francia, quindi chi è seriamente interessato all’acquisto dell’anello non dovrebbe incontrare grandi difficoltà nel procurarselo, né nel farlo funzionare sul proprio smartphone, indipendentemente dal produttore.

Il Galaxy Ring è stato presentato nei giorni scorsi durante l’evento Unpacked estivo del 2024, insieme a una vasta gamma di altri dispositivi indossabili (Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 e Buds3 Pro). Inoltre, sono stati mostrati anche i nuovi smartphone pieghevoli Z Flip6 e Z Fold6. Il Ring ha una batteria che dura fino a una settimana. In più offre funzioni di tracciamento biometrico di base, come il monitoraggio del battito cardiaco e del sonno. Al momento, in Francia e Germania il prezzo del dispositivo si aggira intorno ai 450 euro.