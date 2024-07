Nordex lancia la turbina N169/5.X per il mercato americano

Il settore delle fonti rinnovabili sta vivendo un momento di innovazione significativa, con nuove soluzioni personalizzate che mirano a ottimizzare l’efficienza e la produzione in base alle specifiche condizioni ambientali. Questo approccio è evidente sia nel fotovoltaico che nell’eolico, con soluzioni sempre più adattate alle peculiarità dei mercati di riferimento.

La nuova turbina eolica N169/5.X

Nel caso del fotovoltaico, l’adattamento del grado di inclinazione dei pannelli alle diverse latitudini è ormai una pratica consolidata per massimizzare l’efficienza degli impianti. Allo stesso modo, nel settore eolico, si stanno perfezionando turbine su misura per rispondere alle caratteristiche dei venti locali, come intensità e velocità.

Il Gruppo Nordex, con sede ad Amburgo, ha recentemente svelato la sua nuova turbina eolica, la N169/5.X, progettata specificamente per il mercato statunitense. Questa turbina, parte della serie Delta4000 e con una potenza di 5 MW, si distingue per il suo rotore di 169 metri e una potenza di picco di 5,5 MW. Nordex ha progettato questa turbina per ottimizzare le prestazioni in regioni americane con venti di medio-bassa velocità e scarse turbolenze, adattandola alle esigenze locali.

José Luis Blanco, CEO del Gruppo Nordex, ha sottolineato l’importanza di questa nuova turbina per la strategia di espansione in Nord America, definendola una delle più grandi ed efficienti per il mercato statunitense. Blanco ha aggiunto che la N169/5.X rappresenta un’evoluzione delle turbine da 5 MW della società, migliorando notevolmente la resa e ottimizzando il fattore di capacità, soprattutto per progetti con capacità di rete limitata. L’arrivo sul mercato della turbina è previsto per il 2026.

Il Gruppo Nordex e la sua espansione nel Nord America

In risposta all’Inflation Reduction Act (IRA) dell’amministrazione Biden, che prevede incentivi per la produzione interna di componenti per le rinnovabili, Nordex ha stabilito una parte della sua filiera produttiva negli Stati Uniti. A West Branch, Iowa, verrà aperto uno stabilimento dedicato all’assemblaggio delle turbine N169/5.X, nonché delle N163 e N175.

Manav Sharma, CEO della divisione Nord America di Nordex, ha dichiarato che la nuova turbina permetterà di soddisfare meglio le esigenze dei clienti in siti con vincoli di rete, posizionando l’azienda per trarre vantaggio dalla crescita del mercato statunitense. Con le varianti N163 e N175 già disponibili per siti con vincoli di terreno e di rete, la N169/5.X completa l’offerta eolica della società per gli Stati Uniti.