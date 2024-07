CoopVoce rilancia l'Offerta EVO 150: è tra le migliori del mercato

CoopVoce sta facendo parlare di sé grazie alla sua capacità di mantenere costi mensili fissi, distinguendosi tra i gestori virtuali italiani con prezzi sì vantaggiosi ma variabili. Nonostante la concorrenza agguerritissima di Iliad e altri operatori, CoopVoce ha infatti avuto una crescita eccezionale della propria clientela e il motivo sono proprio le sue sensazionali tariffe.

Le offerte di CoopVoce si dividono principalmente in due tipologie: le EVO e le EXTRA. Tra le EVO ora c’è una nuova proposta che in realtà fino ad oggi ha riscosso già grande interesse. Torna per la gioia della clientela la EVO 150. Questa offerta è di nuovo attivabile sul sito ufficiale di CoopVoce, dimostrando l’impegno del gestore virtuale nel voler offrire ai suoi utenti soluzioni vantaggiose e competitive anche durante questi caldissimi mesi estivi per viaggiare comunicando con tutti i conoscenti lontani. C’è però qualcosa di ancora straordinario nel suo ritorno: chi sottoscrive l’offerta entro il 7 agosto avrà diritto ai primi due mesi gratis! Con queste mosse, CoopVoce conferma il suo impegno a offrire un servizio eccellente e conveniente, posizionandosi come una scelta preferita per molti italiani.

Grande comeback per la EVO 150 Coopvoce

L’EVO 150 di Coopvoce è una delle opzioni più complete sul mercato. Gli utenti che sceglieranno questa tariffa potranno godere fin dall’inizio di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali in qualunque momento e 1000 messaggi potendo tartassare chiunque finché non risponde. La cosa migliore è però una: l’offerta include anche ben 150 giga in tecnologia 4G, garantendo così connettività e velocità elevatissime per navigare senza pensieri su internet sia usando un tablet che uno smartphone.

Il prezzo è estremamente succulento, imperdibile tanto è conveniente. Con solamente 7,90 € al mese, un costo del resto bloccato “per sempre” secondo quanto dichiarato dal gestore, gli utenti avranno accesso ad uno dei pacchetti più ricchi disponibili sull’intero mercato italiano della telefonia mobile. Coopvoce dimostra così grande attenzione ai feedback della propria clientela che avevano nuovamente richiesto l’opportunità di acceder a questa grande e ricca tariffa.